ВВС Израиля атаковали террористов в Газе (видео) [ Редактировать ]
25 октября ВВС Израиля нанесли удары по восьми объектам террористов в Газе, говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.
В результате бомбардировки были уничтожены здания, в которых производились боеприпасы. В армии уточнили, что атака ВВС стала ответом террористам на выпущенные по Израилю снаряды, которые были отражены системой ПВО.
WATCH: Our fighter jets strike 8 Hamas targets in #Gaza, including a munitions manufacturing site. The strikes were in response to the projectile launched from Gaza at #Israel. pic.twitter.com/RGw19kBLHk— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 25 октября 2018 г.
Также в результате авиаударов была уничтожены тренировочная база террористической группировки ХАМАС. О жертвах сообщений не поступало.
Ранее армия Израиля заявила, что продолжит военные операции в Сирии.
по теме
Правительство Израиля прекратило поставки топлива в Газу
В Минобороны Израиля приняли решение о прекращении поставок топлива в палестинский анклав
В ходе столкновений на границе с Газой пострадали 400 человек
В результате столкновений с солдатами ЦАХАЛа на границе Газы погибли три человека
В Стамбуле беглый преступник напал на людей (фото)
В Стамбуле сбежавший заключенный напал с ножом на прохожих
В Афганистане подстрелили американского генерала
Генерал армии США получил огнестрельное ранение в афганском Кандагаре
Десятки людей на вечеринке провалились под землю (видео)
Около 30 человек провалились под пол и получили травмы во время вечеринки в ночном клубе