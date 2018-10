25 октября ВВС Израиля нанесли удары по восьми объектам террористов в Газе, говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.

В результате бомбардировки были уничтожены здания, в которых производились боеприпасы. В армии уточнили, что атака ВВС стала ответом террористам на выпущенные по Израилю снаряды, которые были отражены системой ПВО.

WATCH: Our fighter jets strike 8 Hamas targets in #Gaza, including a munitions manufacturing site. The strikes were in response to the projectile launched from Gaza at #Israel. pic.twitter.com/RGw19kBLHk