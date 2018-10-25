Поезд переехал школьницу под Львовом [ Редактировать ]
В ночь на 25 октября в Мостиском районе Львовской области скоростной поезд сообщением Перемышль-Одесса совершил наезд на девушку.
"В результате инцидента 17-летняя девушка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Уточняется, что ЧП произошло возле железнодорожного переезда в селе Княжий Мост.
Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту открыто уголовное производство.
До этого поезд "Интерсити" переехал мужчину в Киеве.
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