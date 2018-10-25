Масштабна ДТП у Києві: подробиці інциденту

Усе сталося близько 9-ї ранку. У щільному потоці машин на Бульварі Лесі Українки автокран влетів у вантажну газель. Уже далі, за принципом доміно, обидві машини протаранили автівки, які стояли попереду - на світлофорі