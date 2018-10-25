Генштаб ВСУ приготовился к обострению на юге Украины [ Редактировать ]
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины разработал сценарии на случай обострения ситуации на юге Украины.
"В ходе работы с командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации", - сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в Facebook.
При этом деталей проработанных сценариев глава Генштаба не сообщил:
Тем временем на Донбассе боевики обстреляли 10 населенных пунктов.
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