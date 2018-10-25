Ситуация на юге может обостриться. Илл.: flickr.com/ministryofdefenceua

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины разработал сценарии на случай обострения ситуации на юге Украины.

"В ходе работы с командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации", - сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в Facebook.

При этом деталей проработанных сценариев глава Генштаба не сообщил:

Тем временем на Донбассе боевики обстреляли 10 населенных пунктов.