Ученые из Калифорнийского университета (США) пришли к выводу, что сахар уничтожает мозг и печень, пишет healthystyle.

По словам доктора Ластига употребляемый в чрезмерных количествах сахар действует на печень как хронический, дозозависимый токсин (яд). Главная проблема с сахаром, и обработанной фруктозой в частности, состоит в том, что ваша печень обладает очень ограниченной способностью метаболизировать его.

Ученые отметил, что человек может безопасно метаболизировать только около шести чайных ложек добавленного сахара в день.Однако в среднем, человек употребляет до 20 чайных ложек добавленного сахара в день. Эти чрезмерные количества сахара превращаются в процессе обмена веществ в жировую ткань и приводят к множеству метаболических заболеваний, а также к диабету 2-го типа, сердечнососудистых заболеваний, гипертонии, слабоумию и раку.

Ваш организм может выдержать всего одну чайную ложку сахара в крови при любых обстоятельствах, и это уже критический уровень. Если уровень сахара в вашей крови достигнет одной чайной ложки, вы рискуете впасть в гипергликемическую кому и даже умереть, предупреждают исследователи.

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