В руинах сгоревшего музея нашли ценный экспонат (фото) [ Редактировать ]
Среди руин сгоревшего дотла старинного Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро нашли самый ценный экспонат - череп Лузии. Это древнейшие ископаемые останки человека, когда-либо найденные в Америке, пишет BBC.
По словам директора музея Кристиана Сэрежу, кости уцелели благодаря счастливой случайности. На стеклянный кейс, где хранился экспонат, упал металлический ящик,закрыв его от огня. В результате череп распался на куски (поскольку расплавился соединяющий их клей), но его вполне можно заново реконструировать из найденных осколков.
Фото: AFP
200-летний Национальный музей Бразилии, где хранилось более 20 миллионов ценнейших экспонатов, почти полностью выгорел 2 сентября. Точная причина пожара до сих пор не установлена. В огне погибли тысячи артефактов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе и предметы древнеегипетской культуры.
Ранее под землей нашли огромный корабль и кладбище викингов.
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