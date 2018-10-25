Среди руин сгоревшего дотла старинного Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро нашли самый ценный экспонат - череп Лузии. Это древнейшие ископаемые останки человека, когда-либо найденные в Америке, пишет BBC.

По словам директора музея Кристиана Сэрежу, кости уцелели благодаря счастливой случайности. На стеклянный кейс, где хранился экспонат, упал металлический ящик,закрыв его от огня. В результате череп распался на куски (поскольку расплавился соединяющий их клей), но его вполне можно заново реконструировать из найденных осколков.

Фото: AFP

200-летний Национальный музей Бразилии, где хранилось более 20 миллионов ценнейших экспонатов, почти полностью выгорел 2 сентября. Точная причина пожара до сих пор не установлена. В огне погибли тысячи артефактов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе и предметы древнеегипетской культуры.

Ранее под землей нашли огромный корабль и кладбище викингов.