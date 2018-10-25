Антиукраїнського агітатора викрили співробітники СБУ в Одесі. Оперативники з'ясували, що чоловік у соцмережах розповсюджував матеріали із закликами до зміни державних кордонів України та конституційного ладу. Крім того чоловік у своїх публікаціях постійно вихваляв терористичні організації так звані ДНР та ЛНР.

Інформацію зловмисник отримував з російських пропагандистських Інтернет ресурсів. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі деталі антидержавної діяльності одесита.