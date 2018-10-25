В Одесі затримали проросійського агітатора [ Редактировать ]
Антиукраїнського агітатора викрили співробітники СБУ в Одесі. Оперативники з'ясували, що чоловік у соцмережах розповсюджував матеріали із закликами до зміни державних кордонів України та конституційного ладу. Крім того чоловік у своїх публікаціях постійно вихваляв терористичні організації так звані ДНР та ЛНР.
Інформацію зловмисник отримував з російських пропагандистських Інтернет ресурсів. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі деталі антидержавної діяльності одесита.
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