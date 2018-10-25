Європейський парламент сьогодні має намір схвалити резолюцію, яка передбачатиме посилення санкцій проти Росії. Йдеться про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Напередодні із гострою заявою перед євродепутатами виступила верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні.

Які саме обмеження можуть запровадити - далі в сюжеті.

Це питання безпеки не лише України, а й усього Євросоюзу, наполягла Федеріка Могеріні, виступаючи у Європарламенті. На кордонах ЄС відбувається нарощування військової сили, як з боку РФ, так і України.

Розпочала цей процес Москва, анексувавши Крим та звівши без згоди Києва Керченський міст. Тепер РФ перешкоджає проходженню суден до українських портів. Збитків зазнали понад 2 тисячі кораблів як українських, так і Європейських.

"6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекцій суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі. Це призвело до значних затримань і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС", - наголосила Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ.

Юридично право на інспекцію суден у Керченській протоці мають і Україна, і Росія. Таку угоду уклали ще у 2003 році. Проте очевидно, що РФ зловживає ситуацією, наполягли євродепутати. І закликали запровадити додаткові санкції.

"Якщо не буде належної і вчасної відповіді, рано чи пізно такого роду практика буде розцінюватися Кремлем як свого роду згода на застосування у наших водах. Єдиною відповіддю на ці кричущі порушення двосторонньої угоди та міжнародного права повинні бути додаткові обмежувальні заходи проти агресивного Росії", - заявляє Петрас Ауштрявічус, євродепутат від Литви, представник фракції лібералів.

"Я вважаю, що місія ОБСЄ має отримати дозвіл на моніторинг ситуації в Азовському морі, мандат якої охоплює всю територію країни. Окрім того, з боку ЄС має бути правова підтримка України в міжнародних судах і інституціях, а також відмова від будь-якої технічної чи військової співпраці з РФ, яка могла би посилити боєздатність російського флоту", - говорить Ребекка Хармс, євродепутат від Німеччини, представниця "Партії Зелених".

Закликали євродепутати і надати допомогу від ЄС для економічного розвитку регіонам Маріуполя та Бердянська. Адже саме через порти цих міст проходить 80% українського експорту морем. Що ж стосується юридичної підтримки, Могеріні запевнила - Брюссель на боці України.

"Ми цінуємо те, що Україна прагне до справедливості в міжнародних судах, наприклад, у справі, що зараз розглядається, в контексті порушення Конвенції ООН з морського права. Коли міжнародне право порушується, коли порушується український суверенітет і територіальна цілісність - ЄС підтримує народ України", - заявила Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ.