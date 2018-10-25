Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров сериалов. На первом месте оказался Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в сериале "Теория большого взрыва". По данным издания, за год актер заработал 26, 5 млн долларов, сообщается на сайте журнала.

Отметим, что Парсонс занимает первое место четвертый год подряд. На втором месте расположилась также звезда сериала "Теория большого взрыва" - Джонни Галэки. Годовой доход актера составил 25 млн долларов. Третью строчку поделили Саймон Хелберг и Кунал Нийяр, которые также снимаются в этом сериале. За год они заработали по 23,5 млн долларов.

Среди других актеров - Марк Хармон из сериала "Морская полиция ..." с 19 миллионами долларов и актеры из комедийного сериала "Американская семейка". Новичком в рейтинге стал актер из сериала "Ходячие мертвецы" Эндрю Линкольн. Он заработал 11 млн долларов и занимает 10 место.

Ранее известный голливудский актер отказался от дочери.