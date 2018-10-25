Серед згорілих уламків Національного музею Бразилії виявили один із найцінніших його експонатів - це так званий череп Лузії, найдавніші викопні рештки людини, будь-коли знайдені в Америці.

Кістки вціліли завдяки щасливому збігу обставин. На скляний кейс із експонатом упала металева скриня і затулила його від полум'я. Раніше на попелищі також відшукали ще одну перлину колекції - метеорит віком 4,5 мільярдів років. Через ці знахідки вчені сподіваються, що збереглися й деякі інші цінності. Але повномасштабні пошуки розпочнуть тільки наступного року, коли стіни музею зміцнять для безпечної роботи фахівців.

Вогонь вщент знищив Національний музей Бразилії на початку вересня. Причину пожежі досі не з'ясували.