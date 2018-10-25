Битами и клюшкой: полицейские всю ночь пытали жителя Николаевской области [ Редактировать ]
В Николаевской области трое полицейских ворвались в дом к местному жителю и жестоко его избили.
Сотрудники правоохранительных органов обвинили мужчину в краже и, не добившись от него признания, принялись избивать его битами и клюшкой для гольфа. После этого, они отвезли его в полицейский участок, где принялись пытать мужчину, - сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области 25 октября.
Потерпевший - ранее судимый житель села Полигон - провел в отделении полиции всю ночь. На следующий день сотрудники СБУ задержали всех троих полицейских.
По факту инцидента проводится расследование.
Ранее в Сумах пьяный сотрудник СБУ избил полицейского.
по теме
Хмельницькі правоохоронці знищили тонну конфіскованих наркотиків
Серед ліквідованого були препарати рослинного та синтетичного походжень. Усе це правоохоронці раніше вилучили в рамках різних кримінальних проваджень, за якими вже відбулися судові процеси
Возле Бессарабского рынка слышны выстрелы
В Киеве возле Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой
В Киеве мужчину задержали за неудачную шутку с гранатой
Мужчина забежал с гранатой в магазин и угрожал его взорвать
Под Запорожьем нашли тайник боеприпасов и наркоплантацию (фото)
В селе Ожерельное Запорожской области правоохранители обнаружили и уничтожили наркоплантацию
Украинец пытался вывезти в Польшу сотни советских паспортов
Гражданин Украины попытался провезти в Польшу сотни паспортов и медалей с символикой СССР