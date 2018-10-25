В Николаевской области трое полицейских ворвались в дом к местному жителю и жестоко его избили.

Сотрудники правоохранительных органов обвинили мужчину в краже и, не добившись от него признания, принялись избивать его битами и клюшкой для гольфа. После этого, они отвезли его в полицейский участок, где принялись пытать мужчину, - сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области 25 октября.

Потерпевший - ранее судимый житель села Полигон - провел в отделении полиции всю ночь. На следующий день сотрудники СБУ задержали всех троих полицейских.

По факту инцидента проводится расследование.

Ранее в Сумах пьяный сотрудник СБУ избил полицейского.