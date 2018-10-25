Умер популярный голливудский актер [ Редактировать ]
В США умер известный голливудский актер Джеймс Карен. Артист скончался на 95 году жизни у себя дома в окружении близких, сообщает THR.
Карен снимался в фильмах на протяжении 70 лет. За свою продолжительную карьеру он снялся в 200 кинолентах. У актера осталась супруга Альба Франческа, с которой они поженились в 1986 году. Детей у пары не было.
Среди наиболее известных фильмов с участием актера такие фильмы, как "Полтергейст", "Возвращение живых
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