В Украине запретили фильмы с российскими актерами (список) [ Редактировать ]
Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительным прокатные удостоверения на фильмы с участием Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава ведомства Филипп Ильенко.
"Решение принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 №1315 и приказа Министерства культуры Украины от 22.10.2018 №914 о внесении Ярмольника Леонида Исаковича и Алферову Ирину Ивановну в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.
В перечень фильмов, запрещенных к показу, входят:
С участием Леонида Ярмольника:
- "Любовь в большом городе 2", реж. Вайсберг М .;
- "Лузер", реж. Абдулов В .;
- "Божья тварь", реж. Данелия-Юркова Г.
С участием Ирины Алферовой:
- "Звезда шерифа", реж. Литус М .;
- "Потерянный рай", реж. Рожко В.
"Согласно действующему законодательству Украины, после включения одного из участников фильма в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Госкино автоматически отменяет государственную регистрацию и признает недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы", - отметил глава ведомства Госкино Филипп Ильенко.
Как сообщалось ранее, Ярмольник и Алферова попали в "черный список" Украины.
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