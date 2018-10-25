Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительным прокатные удостоверения на фильмы с участием Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава ведомства Филипп Ильенко.

"Решение принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 №1315 и приказа Министерства культуры Украины от 22.10.2018 №914 о внесении Ярмольника Леонида Исаковича и Алферову Ирину Ивановну в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В перечень фильмов, запрещенных к показу, входят:

С участием Леонида Ярмольника:

"Любовь в большом городе 2", реж. Вайсберг М .;

"Лузер", реж. Абдулов В .;

"Божья тварь", реж. Данелия-Юркова Г.

С участием Ирины Алферовой:

"Звезда шерифа", реж. Литус М .;

"Потерянный рай", реж. Рожко В.

"Согласно действующему законодательству Украины, после включения одного из участников фильма в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Госкино автоматически отменяет государственную регистрацию и признает недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы", - отметил глава ведомства Госкино Филипп Ильенко.

Как сообщалось ранее, Ярмольник и Алферова попали в "черный список" Украины.