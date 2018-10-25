Олег Сенцов получил премию Сахарова [ Редактировать ]
Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, удостоен премии Сахарова.
"Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря", - написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
Премию Сахарова вручает Европарламент. Это награда в области прав человека, учрежденная в 1988 году в честь ученого и правозащитника Андрея Сахарова.
Премия вручается лицам, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару.
Сам Олег Сенцов находится в критическом состоянии после выхода из 145-дневной протестной голодовки. 16 октября он был госпитализирован в реанимацию больницы российского города Лабытнанги.
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