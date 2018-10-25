Как высыпаться осенью: 6 действенных советов [ Редактировать ]
Осенью, когда сокращается световой день, холодает, уменьшается количество витаминов, большинство людей начинают чувствовать апатию, слабость, упадок сил. Помочь с ними справиться может достаточное количество сна.
Шесть простых правил для того, чтобы правильно и полноценно спать, рассказала в Instagram диетолог Светлана Фус.
1. Нельзя ложиться спать голодными, но и переедать тоже не стоит.
2. Рекомендуется не есть за три-четыре часа до сна – его качество зависит от времени последнего приема пищи.
3. По возможности убирайте все электронные устройства хотя бы за полчаса до сна, поскольку мерцающий экран отрицательно влияет на выработку мелатонина – гормона, помогающего нам уснуть.
4. По возможности выделяйте 15-20 минут для дневного сна (этого времени вполне достаточно для восстановления гормонов, ферментов и нервной системы).
5. Прислушивайтесь к своему организму (проследите, когда в ночное время суток вас клонит в сон, и приучите себя ложиться в это время).
6. Спите не меньше 7-8 часов в день, и тогда ваши продуктивность на работе, самочувствие, настроение будут на высоте.
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