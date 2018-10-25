Осенью, когда сокращается световой день, холодает, уменьшается количество витаминов, большинство людей начинают чувствовать апатию, слабость, упадок сил. Помочь с ними справиться может достаточное количество сна.

Шесть простых правил для того, чтобы правильно и полноценно спать, рассказала в Instagram диетолог Светлана Фус.

1. Нельзя ложиться спать голодными, но и переедать тоже не стоит.

2. Рекомендуется не есть за три-четыре часа до сна – его качество зависит от времени последнего приема пищи.

3. По возможности убирайте все электронные устройства хотя бы за полчаса до сна, поскольку мерцающий экран отрицательно влияет на выработку мелатонина – гормона, помогающего нам уснуть.

4. По возможности выделяйте 15-20 минут для дневного сна (этого времени вполне достаточно для восстановления гормонов, ферментов и нервной системы).

5. Прислушивайтесь к своему организму (проследите, когда в ночное время суток вас клонит в сон, и приучите себя ложиться в это время).

6. Спите не меньше 7-8 часов в день, и тогда ваши продуктивность на работе, самочувствие, настроение будут на высоте.

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