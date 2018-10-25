Актер, юморист и участник "Дизель шоу" Олег Иваница заявил, что покидает проект на фоне трагической гибели Марины Поплавской. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене "Дизель Шоу" без неё. Не хочу. Ухожу", - написал он в своей странице в Instagram.

20 октября автобус с актерами "Дизель шоу" попал в жуткое ДТП под Киевом. В результате аварии погибла Марина Поплавская, остальные актеры получили травмы различной степени.