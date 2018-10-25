Ожидается прибытие еще одного военного корабля. Фото: "Укринформ"

Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля, и еще один - на подходе.

"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" были, внутренними водами России, доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на Львовском форуме безопасности, передает "Укринформ".

Он уточнил, что в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль.

"Сегодня началось буксование еще одного корабля - "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытия тоже в Азов", - добавил глава Госпогранслужбы.

Цигикал отметил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.

"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - заявил он.

Тем временем Генштаб ВСУ приготовился к обострению на юге Украины.