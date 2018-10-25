"Угрожающая ситуация": боевые корабли России вошли в Азовское море [ Редактировать ]
Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля, и еще один - на подходе.
"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" были, внутренними водами России, доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на Львовском форуме безопасности, передает "Укринформ".
Он уточнил, что в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль.
"Сегодня началось буксование еще одного корабля - "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытия тоже в Азов", - добавил глава Госпогранслужбы.
Цигикал отметил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.
"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - заявил он.
Тем временем Генштаб ВСУ приготовился к обострению на юге Украины.
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