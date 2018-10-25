Тереза Мэй оконфузилась на встрече с Елизаветой II (фото) [ Редактировать ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повторила свой неуместный реверанс перед королевой Елизаветой II во время встречи с королевской семьей Нидерландов, передает "Обозреватель".
Фото: Getty Images
Король Виллем-Александр и королева Максима прибыли в Великобританию с официальным визитом 23 октября. Это уже не первый случай, когда глава правительства веселит британцев своими телодвижениями. Согласно любительскому этикету, глубокие реверансы уместны в "любительских драматических постановках".
Тереза Мэй появилась на публике в пиджаке темно-синего оттенка, юбке и туфлях в тон. Элегантности наряду добавили широкополая шляпа с цветком и черные перчатки. Премьера неоднократно высмеивают за слишком низкие, "жирафьи" выпады перед королевской семьей.
Ранее премьер взошла на сцену перед выступлением на конференции Консервативной партии под песню группы ABBA.
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