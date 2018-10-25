Горячее вино со специями - отличный согревающий напиток в холодное время года. Глинтвейн можно готовить различными способами, в зависимости от вкусовых предпочтений. Кроме этого, напиток хорошо помогает от простуды.

Podrobnosti.ua собрали пять простых рецептов глинтвейна.

Классический глинтвейн

1 бутылка сухого красного вина,

6-7 шт. гвоздики, мускатный орех по вкусу,

1/3 стакана воды,

1 ст. л. меда.

Гвоздику и молотый мускатный орех засыпаем в турку, заливаем 1/3 стакана воды, доводим до кипения и варим минуту. Настаиваем отвар 10 минут. Вино выливаем в кастрюлю и подогреваем на медленном огне. Когда оно становится теплым, выливаем в него содержимое турки, добавляем столовую ложку меда и нагреваем до температуры 70 градусов.

Десертный глинтвейн

0,5 л сухого красного вина,

75 г сахара,

1 палочка корицы,

150 мл бренди, коньяка или рома,

1 лимон,

12 шт. гвоздики.

Лимон тщательно моем, насухо вытираем, втыкаем в него гвоздику и кладем в емкость с вином, сахаром и поломанной палочкой корицы. Нагреваем вино 6-7 минут. Затем добавляем в отвар бренди, снимаем с огня и 5 минут настаиваем, после чего нагреваем еще 3-5 минут, но не доводим до кипения.

"Ямайский" глинтвейн

1 бутылка сухого красного вина,

1 стакан воды

,1 палочка корицы,

6 шт. гвоздики,

6 горошин ямайского перца,

1 бокал портвейна,

1 ст. л. сахара,

цедра 0,5 лимона, лимонные дольки.

Наливаем воду в кастрюлю, добавляем в нее пряности и даем постоять минут 20. В большую кастрюлю наливаем красное вино, а затем вливаем в нее ароматизированную пряностями воду, предварительно удалив из нее пряности. Добавляем портвейн, сахар и разогреваем смесь почти до температуры кипения. Подаем в горячем виде с тонкими полосками лимонной корки и лимонными дольками.

Чайный глинтвейн

0,75 л красного сухого вина,

смесь пряностей для глинтвейна (продается в магазинах в отделе специй),

1 ч. л. черного чая,

0,5 стакана сахара,

1 яблоко,

1 лимон.

Заливаем кипятком ложку чая, накрываем и даем настояться 5 минут. Когда чай заварится, процеживаем его через мелкое сито. Яблоко разрезаем пополам, сердцевину удаляем. Тонким острым ножом на кожуре лимона делаем узкие продольные бороздки. Разрезаем яблоко на дольки, а лимон – на тонкие кружочки. В кастрюлю с толстым дном вливаем красное вино. Добавим чай, сахар, яблоко, лимон и смесь пряностей для глинтвейна. Ставим на огонь, сильно нагреваем, но ни в коем случае не кипятим. Сразу же разливаем по кружкам или высоким стаканам.

Кофейный глинтвейн

250 мл готового кофе "мокко",

1 бутылка красного вина,

1 рюмка коньяка или бренди,

150 г сахара, гвоздика,

цедра апельсина или лимона.

Смешиваем все ингредиенты, ставим на огонь и подогреваем до 70 градусов С. Разливаем по бокалам.

Ирландский глинтвейн

Каркаде,

2 бутылки красного сухого вина по 0,7 л,

50 г коньяка,

1/2 стакана сахара,

1 грейпфрут,

1 апельсин,

1/2 большого яблока,

ванилин,

гвоздика.

В жаропрочную емкость объемом не менее 2 л. наливаем вино, насыпаем сахар, добавляем немного ванилина и гвоздики, измельченную цедру апельсина и грейпфрута, нарезанное мелкими кусочками яблоко. Добавим также большую щепоть сушеных чашечек каркаде. Ставим смесь на маленький огонь, и очень медленно подогреваем до 80 градусов С. Вливаем коньяк и перемешиваем.

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