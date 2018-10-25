Как готовить глинтвейн: 5 простых рецептов [ Редактировать ]
Горячее вино со специями - отличный согревающий напиток в холодное время года. Глинтвейн можно готовить различными способами, в зависимости от вкусовых предпочтений. Кроме этого, напиток хорошо помогает от простуды.
Podrobnosti.ua собрали пять простых рецептов глинтвейна.
Классический глинтвейн
- 1 бутылка сухого красного вина,
- 6-7 шт. гвоздики, мускатный орех по вкусу,
- 1/3 стакана воды,
- 1 ст. л. меда.
Гвоздику и молотый мускатный орех засыпаем в турку, заливаем 1/3 стакана воды, доводим до кипения и варим минуту. Настаиваем отвар 10 минут. Вино выливаем в кастрюлю и подогреваем на медленном огне. Когда оно становится теплым, выливаем в него содержимое турки, добавляем столовую ложку меда и нагреваем до температуры 70 градусов.
Десертный глинтвейн
- 0,5 л сухого красного вина,
- 75 г сахара,
- 1 палочка корицы,
- 150 мл бренди, коньяка или рома,
- 1 лимон,
- 12 шт. гвоздики.
Лимон тщательно моем, насухо вытираем, втыкаем в него гвоздику и кладем в емкость с вином, сахаром и поломанной палочкой корицы. Нагреваем вино 6-7 минут. Затем добавляем в отвар бренди, снимаем с огня и 5 минут настаиваем, после чего нагреваем еще 3-5 минут, но не доводим до кипения.
"Ямайский" глинтвейн
- 1 бутылка сухого красного вина,
- 1 стакан воды
- ,1 палочка корицы,
- 6 шт. гвоздики,
- 6 горошин ямайского перца,
- 1 бокал портвейна,
- 1 ст. л. сахара,
- цедра 0,5 лимона, лимонные дольки.
Наливаем воду в кастрюлю, добавляем в нее пряности и даем постоять минут 20. В большую кастрюлю наливаем красное вино, а затем вливаем в нее ароматизированную пряностями воду, предварительно удалив из нее пряности. Добавляем портвейн, сахар и разогреваем смесь почти до температуры кипения. Подаем в горячем виде с тонкими полосками лимонной корки и лимонными дольками.
Чайный глинтвейн
- 0,75 л красного сухого вина,
- смесь пряностей для глинтвейна (продается в магазинах в отделе специй),
- 1 ч. л. черного чая,
- 0,5 стакана сахара,
- 1 яблоко,
- 1 лимон.
Заливаем кипятком ложку чая, накрываем и даем настояться 5 минут. Когда чай заварится, процеживаем его через мелкое сито. Яблоко разрезаем пополам, сердцевину удаляем. Тонким острым ножом на кожуре лимона делаем узкие продольные бороздки. Разрезаем яблоко на дольки, а лимон – на тонкие кружочки. В кастрюлю с толстым дном вливаем красное вино. Добавим чай, сахар, яблоко, лимон и смесь пряностей для глинтвейна. Ставим на огонь, сильно нагреваем, но ни в коем случае не кипятим. Сразу же разливаем по кружкам или высоким стаканам.
Кофейный глинтвейн
- 250 мл готового кофе "мокко",
- 1 бутылка красного вина,
- 1 рюмка коньяка или бренди,
- 150 г сахара, гвоздика,
- цедра апельсина или лимона.
Смешиваем все ингредиенты, ставим на огонь и подогреваем до 70 градусов С. Разливаем по бокалам.
Ирландский глинтвейн
- Каркаде,
- 2 бутылки красного сухого вина по 0,7 л,
- 50 г коньяка,
- 1/2 стакана сахара,
- 1 грейпфрут,
- 1 апельсин,
- 1/2 большого яблока,
- ванилин,
- гвоздика.
В жаропрочную емкость объемом не менее 2 л. наливаем вино, насыпаем сахар, добавляем немного ванилина и гвоздики, измельченную цедру апельсина и грейпфрута, нарезанное мелкими кусочками яблоко. Добавим также большую щепоть сушеных чашечек каркаде. Ставим смесь на маленький огонь, и очень медленно подогреваем до 80 градусов С. Вливаем коньяк и перемешиваем.
Ранее мы делились 5 необычными рецептами глинтвейна.
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