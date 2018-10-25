Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА [ Редактировать ]
Сборная Украины поднялась с 29 на 27 место в рейтинге ФИФА, говорится на официальном сайте организации.
Напомним, национальная команда в октябре провела матч Лиги наций с Чехией (1:0) и товарищеский матч с Италией (1:1).
Лидером нового рейтинга стала сборная Бельгии, которая опередила на одно очко команду Франции. В первой десятке произошло еще одно изменение: сборная Англии обогнала команду Уругвая и стала пятой в рейтинге.
Ранее мы сообщали, что в Киеве скончался легендарный украинский футболист.
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