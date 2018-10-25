25 октября Верховный суд России оставил в силе приговор украинцу Евгению Панову, который ему вынес подчиняющийся оккупантам суд в захваченном Крыму.

"Решение Верховного суда Республики Крым оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в решении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда России.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме, сообщают российские СМИ.

Адвокат украинца Дмитрий Динзе заявил, что намерен обжаловать данное решение в президиуме Верховного суда России, а затем будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Он также сообщил о пытках его подзащитного, передает "Сегодня".

"Мы рассчитывали, что жалобу удовлетворят, потому что есть факт и обстоятельства, связанные с пытками Панова. Эти факты надо было устанавливать в разрезе показаний оперативных сотрудников и других свидетелей по уголовному делу", – сказал адвокат.

Динзе отметил, что Панов отказался пойти на сделку со следствием, так как считает себя невиновным. В то же время сторона обвинения требовала увеличить срок тюрьмы для украинца с 8 до 10,5 лет, но суд отказал прокурорам.

Панова схватили в Крыму в 2016 году по обвинению в, якобы, подготовке диверсий в Крыму, незаконном хранении оружия и контрабанде. Украинец вину не признает. 13 июля 2018 года Панова приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Освободить украинских политзаключенных - призвал Москву посольство США в Украине.

В сентябре посол США Мари Йованович призвала Россию освободить украинских политзаключенных Евгения Панова и Валентина Выговского.