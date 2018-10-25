Приговор украинцу Панову в России оставили без изменений [ Редактировать ]
25 октября Верховный суд России оставил в силе приговор украинцу Евгению Панову, который ему вынес подчиняющийся оккупантам суд в захваченном Крыму.
"Решение Верховного суда Республики Крым оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в решении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда России.
Заседание проходило в закрытом от публики режиме, сообщают российские СМИ.
Адвокат украинца Дмитрий Динзе заявил, что намерен обжаловать данное решение в президиуме Верховного суда России, а затем будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Он также сообщил о пытках его подзащитного, передает "Сегодня".
"Мы рассчитывали, что жалобу удовлетворят, потому что есть факт и обстоятельства, связанные с пытками Панова. Эти факты надо было устанавливать в разрезе показаний оперативных сотрудников и других свидетелей по уголовному делу", – сказал адвокат.
Динзе отметил, что Панов отказался пойти на сделку со следствием, так как считает себя невиновным. В то же время сторона обвинения требовала увеличить срок тюрьмы для украинца с 8 до 10,5 лет, но суд отказал прокурорам.
Панова схватили в Крыму в 2016 году по обвинению в, якобы, подготовке диверсий в Крыму, незаконном хранении оружия и контрабанде. Украинец вину не признает. 13 июля 2018 года Панова приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Освободить украинских политзаключенных - призвал Москву посольство США в Украине.
В сентябре посол США Мари Йованович призвала Россию освободить украинских политзаключенных Евгения Панова и Валентина Выговского.
по теме
Романа Сущенко отправили в российскую колонию
Украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в России
"Нафтогаз" отсудил у "Газпрома" 18 млн долларов
"Нафтогаз Украины" отсудил у российского "Газпрома" 18 миллионов долларов денежными средствами
Владимира Балуха этапировали в Керченскую колонию
Украинский активист Владимир Балух находится в Керченской колонии
Володимир Балух відбуватиме покарання у Керченській колонії
Український активіст Володимир Балух відбуватиме покарання у Керченській колонії. Про це проекту Радіо Свобода "Крим.Реалії" повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Утім, офіційного підтвердження від окупаційної російської влади поки що немає
"Ситуация критическая": Сенцова срочно увезли в реанимацию
Политзаключенный Олег Сенцов после выхода из 145-дневной голодовки срочно госпитализирован в реанимацию