25 октября в Татарбунарах Одесской области обнаружили тело пропавшей тремя днями ранее 50-летней местной жительницы.

О пропаже сообщили в полицию ее дети, которых у женщины шестеро, пишет местное издание "Бессарабия INFORM".

В тот день она была неподалеку у соседки и собиралась домой. Через время, когда родственники пытались дозвониться к женщине, телефон не отвечал.

Полицейские принялись искать пропавшую и обнаружили ее труп на выезде из города в реке. Причину смерти женщины установит следствие.

Ранее в Киеве мужчина утонул в собственном автомобиле.