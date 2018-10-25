Труп матери шестерых детей всплыл в реке в Одесской области [ Редактировать ]
25 октября в Татарбунарах Одесской области обнаружили тело пропавшей тремя днями ранее 50-летней местной жительницы.
О пропаже сообщили в полицию ее дети, которых у женщины шестеро, пишет местное издание "Бессарабия INFORM".
В тот день она была неподалеку у соседки и собиралась домой. Через время, когда родственники пытались дозвониться к женщине, телефон не отвечал.
Полицейские принялись искать пропавшую и обнаружили ее труп на выезде из города в реке. Причину смерти женщины установит следствие.
Ранее в Киеве мужчина утонул в собственном автомобиле.
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