В Киеве пенсионерка выпрыгнула с 9 этажа [ Редактировать ]
В Киеве на улице Энтузиастов, 29/2 обнаружили труп женщины. Тело пенсионерки лежало возле 9-этажного дома, сообщает "Информатор".
Вызов в полицию поступил в 12:13. Погибшая проживала на девятом этаже в своей квартире. По словам очевидца, 88-летняя женщина сидела на балконе, свесив ноги вниз. Пока мужчина набирал номер телефона экстренных служб пенсионерка прыгнула вниз.
Фото: "Информатор"
К месту прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. От полученных травм женщина скончалась на месте. В момент инцидента погибшая была сама дома, ее дочь в это время ушла в магазин. Что стало причиной такого поступка - неизвестно, однако умершая болела и страдала от болей. Подробности происшествия выясняются.
по теме
В Киеве мужчина выбросился с 24-го этажа
На Харьковском массиве в Киеве мужчина выпрыгнул с 24-го
В Киеве произошло жуткое ДТП из-за собаки
В одном из столичных районов произошло страшное ДТП, в результате которого пострадал один человек
Масштабна ДТП у центрі столиці: подробиці інциденту
Усе сталося близько 9-ї ранку. У щільному потоці машин на Бульварі Лесі Українки автокран влетів у вантажну газель. Уже далі, за принципом доміно, обидві машини протаранили автівки, які стояли попереду - на світлофорі
В Киеве асфальт "ушел" под землю (фото)
Во вторник вечером, 23 октября, в Киеве на Голосеевском проспекте провалилась проезжая часть
В Киеве мужчина ждал трамвай и умер
Во вторник, 23 октября, в Киеве мужчина умер на трамвайной остановке