В Киеве на улице Энтузиастов, 29/2 обнаружили труп женщины. Тело пенсионерки лежало возле 9-этажного дома, сообщает "Информатор".

Вызов в полицию поступил в 12:13. Погибшая проживала на девятом этаже в своей квартире. По словам очевидца, 88-летняя женщина сидела на балконе, свесив ноги вниз. Пока мужчина набирал номер телефона экстренных служб пенсионерка прыгнула вниз.

Фото: "Информатор"

К месту прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. От полученных травм женщина скончалась на месте. В момент инцидента погибшая была сама дома, ее дочь в это время ушла в магазин. Что стало причиной такого поступка - неизвестно, однако умершая болела и страдала от болей. Подробности происшествия выясняются.

На днях женщина выбросилась из окна киевского роддома.