Национальный банк Украины (НБУ) принял решение оставить неизменным размер учетной ставки на уровне 18%.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Текущие и прогнозные монетарные условия достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году", - заявил глава НБУ Яков Смолий 25 октября, передает пресс-служба Нацбанка.

"Вместе фундаментальный инфляционное давление остается существенным. Об этом свидетельствует все еще высокое значение базовой инфляции (8,7% в годовом измерении в сентябре), которое превышает июльский прогноз Национального банка", - сказано в сообщении.

6 сентября Национальный банк поднял учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 18%. Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.