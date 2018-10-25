Иногда заработанных денег недостаточно, чтобы позволить себе все, что хочется. Не удивительно, что многих заинтересует, как просто научиться экономить.

Семь простых способов экономии денег публикует flytothesky.ru.

1. Напишите список, прежде чем отправиться в магазин

Перед шопингом составьте список того, что вам действительно необходимо, и не отклоняйтесь от него. Когда вы идете в магазин, покупайте только то, что вы записали.

2. Выключайте свет

Это не будет экономить деньги, но все же уменьшит сумму счета за электроэнергию. Кроме того, это полезно с точки зрения экологии. Считайте, что вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды и одновременно тратите меньше.

3. Освойте правило десяти секунд

Теперь вернемся к покупкам. Если вам нужно купить товар, который не был в вашем списке, воспользуйтесь этим правилом. Вы тратите ровно десять секунд, чтобы подумать, действительно ли он вам столь необходим. Так вы избавите себя от массы спонтанных приобретений.

4. Не покупайте кофе в кофейнях (слишком часто)

Деньги, которые вы тратите на этот напиток, в конце месяца выливаются во внушительную сумму, хоть вы этого, возможно, не замечаете. Если вы неисправимый кофеман, пейте кофе дома или на работе, а не дегустируйте его во всех кофейнях в округе.

5. Попробуйте сами чинить вещи

Если у вас дома что-то сломалось, попробуйте исправить это самостоятельно. Конечно, это потребует некоторых навыков, но вы вполне можете овладеть ими. На YouTube есть много учебных видеороликов, которые могут научить вас чинить сломанные вещи.

6. Ищите бесплатные мероприятия в городе

Ваш бюджет не должен мешать вам получать удовольствие, и, к счастью, не все развлечения стоят денег. Проверьте, где в вашем городе проходят бесплатные мероприятия, которые могут служить альтернативой затратному отдыху. Вместо того чтобы тратить деньги на кинотеатр, отправьтесь на бесплатный просмотр фильма на открытом воздухе.

7. Используйте общественный транспорт

Если у вас есть машина, стоит экономить деньги на топливе, периодически спускаясь в метро или пользуясь автобусом (троллейбусом, трамваем). Это еще один способ сократить расходы и внести свою лепту в минимизацию загазованности в городе.

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