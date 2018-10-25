В МИД Беларуси резко отреагировали на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания украинцев в Республики, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в Минске.

"Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа - Республики Беларусь", - добавил Глаз.

В свою очередь посол Украины в Беларуси Игорь Кизим охарактеризовал слова Климкина как "мягкое дипломатическое выражение" и призвал "не выдергивать" эти слова из общего контекста хороших украинско-белорусских отношений.

Ранее Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность, и этот вопрос будет обсуждаться с Минском.

"Это свидетельствует, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности", - резюмировал глава МИД Украины.

Ранее Павел Климкин объяснил, почему Украина выслала венгерского посла.