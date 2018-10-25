В Беларуси назвали "небылицей" заявление Климкина [ Редактировать ]
В МИД Беларуси резко отреагировали на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания украинцев в Республики, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в Минске.
"Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа - Республики Беларусь", - добавил Глаз.
В свою очередь посол Украины в Беларуси Игорь Кизим охарактеризовал слова Климкина как "мягкое дипломатическое выражение" и призвал "не выдергивать" эти слова из общего контекста хороших украинско-белорусских отношений.
Ранее Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность, и этот вопрос будет обсуждаться с Минском.
"Это свидетельствует, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности", - резюмировал глава МИД Украины.
Ранее Павел Климкин объяснил, почему Украина выслала венгерского посла.
по теме
В МИД Украины осудили Сирию за визит делегации из Крыма
Министерство иностранных дел Украины осуждает так называемые официальные контакты Сирии с "властями" оккупированного Крыма
Угорсько-український конфлікт обговорять на вищому рівні
МЗС України оголосило одного з консулів Угорщини у Береговому персоною нон-ґрата, у відповідь Будапешт заявив, що вишле українського консула
В Беларуси запретили знаменитую украинскую кричалку
Власти признали знаменитую украинскую кричалку экстремистской
Непроста розмова: МЗС України і Угорщини спробували вирішити суперечку
Українсько-угорську суперечку вкотре спробували вирішити міністри закордонних справ Павло Клімкін і Петер Сійярто - чи домовилися?
Катастрофа MH-17: в Раде сделали заявление
В парламенте зарегистрирован президентский проект закона 0204
Зведення Керченського мосту - це порушення українського суверенітету - Федеріка Могеріні
Зведення Керченського мосту між Росією та Кримом без дозволу України - це ще одне порушення українського суверенітету. А новий режим інспекції - перешкоджає проходженню суден до українських портів. Про це під час пленарного засідання Європарламенту заявила Федеріка Могеріні