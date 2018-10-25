Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Итак, что вы видите:

Стетоскоп

Вы привыкли акцентировать внимание на мелочах. К решению проблемы подходите комплексно, всегда прорабатываете несколько вариантов одновременно. Вы слишком серьезный человек и уже давно забыли, как нужно веселиться. Постарайтесь расслабиться и немного отпустить ситуацию.

Доктор

Увидеть его в первую очередь означает, что вы серьезно относитесь к своему здоровью и панически боитесь заболеть. Вы склонны преувеличивать и драматизировать ситуацию. Постарайтесь не быть слишком придирчивым и больше доверять окружающим людям

Искаженное лицо человека

Таким видят изображение люди в плохом настроении: с массой нерешенных проблем. Вам давно пора навести порядок в свой жизни. Отдайте долги: если они имеются и проработайте долгосрочный план на будущее,

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