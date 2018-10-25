25 октября "Новая почта" изменила тарифы на свои услуги. Цены поднялись от 2 до 5 гривен. В частности, на 5 гривен увеличилась стоимость отправки посылок из отделения в отделение и по адресу весом до 30 килограмм, говорится на официальном сайте.

На 50 копеек выросла доплата за 1 килограмм грузов весом более 30 килограмм при доставке по Украине. Доставка грузов по городу и области осталась без изменений. Подробнее о тарифах компании вы можете узнать на сайте.

Рост цен компания объясняет тем, что хочет удержать качество услуг и продолжать инвестировать средства в развитие сети. Также в учет брали влияния инфляции и роста цен на топливо.

Ранее Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло могут вырасти.