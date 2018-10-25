"Новая почта" повышает тарифы: какой будет цена посылки [ Редактировать ]
25 октября "Новая почта" изменила тарифы на свои услуги. Цены поднялись от 2 до 5 гривен. В частности, на 5 гривен увеличилась стоимость отправки посылок из отделения в отделение и по адресу весом до 30 килограмм, говорится на официальном сайте.
На 50 копеек выросла доплата за 1 килограмм грузов весом более 30 килограмм при доставке по Украине. Доставка грузов по городу и области осталась без изменений. Подробнее о тарифах компании вы можете узнать на сайте.
Рост цен компания объясняет тем, что хочет удержать качество услуг и продолжать инвестировать средства в развитие сети. Также в учет брали влияния инфляции и роста цен на топливо.
Ранее Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло могут вырасти.
по теме
В Украине исчезнут шампанское и коньяк
Украинские виноделы пришли к общему мнению касаемо переименований продукции
ПриватБанк останавливает работу: когда и почему
В банке советуют своим клиентам позаботиться о наличных деньгах заранее
Украинки устроили фантастическое шоу на разрушенном мосту (видео)
Украински покорили сеть танцем на полуразрушенном мосту
В Польше грузовик насмерть сбил украинца
Полиция Польши устанавливает причины трагедии, в результате которой погиб гражданин Украины
В Греции арестовали украинского моряка
В Греции взяли под стражу гражданина Украины