Чаще всего люди отдают предпочтение одному цвету. Вопрос "Какой твой любимый цвет?" является одним из самых распространенных. Несмотря на то, что в течение жизни пристрастие к цвету у человека может меняться, все же его любимый цвет может многое рассказать о его характере и эмоциональном складе личности. Об этом пишет "Красотка.инфо".

Прежде чем начать чтение, подумайте, какой цвет ваш любимый, а какой отодвинете на последнее место: красный, розовый, оранжевый, желтый, зеленый, салатный, голубой, сиреневый, синий, фиолетовый, коричневый, бежевый, серый, белый, черный.

Красный

Красный цвет символизирует безудержное стремление к успеху, драматизации переживаний, ощущение полноты жизни. Человек отличается смелостью, силой воли, властностью, вспыльчивостью, общительностью, склонностью к альтруизму, если красный его любимый цвет. Если вы помещаете красный цвет на первое место, значит, хотите интенсифицировать свои эмоциональные ощущения, действовать энергично.

Однако яркая, радостная картина имеет и обратную сторону… поскольку вы с такой силой жаждете ярких красок в жизни, рутина может доводить вас до сумасшествия; нетерпеливость приводит к переменчивости и непостоянству.

Вам трудно оставаться объективным, ваше поведение отличается самоуверенностью и упрямством. Терпение не входит в число ваших добродетелей. Тем не менее, другим людям с вами интересно, вы побуждаете к действию. Мир оказался бы скучным местом без "красных" людей.

Поскольку красный цвет ассоциируется с неистовой жаждой жизни, возбуждением и страстью, нелюбовь к этому цвету может означать, что именно сейчас вам вряд ли хочется испытывать столь интенсивные эмоции. Возможно, вас отпугивают агрессивность и напор, с которыми связано восприятие красного цвета. Люди раздражительные, уставшие, волнуемые множеством проблем часто обращаются к более прохладным цветам в поисках отдыха и расслабления - это естественная защитная реакция.

Розовый

Розовый цвет - смягченный красный, он объединяет страсть и чистоту. Этот цвет ассоциируется с романтикой, свежестью, утонченностью и нежностью.

Человек, который предпочитает розовый цвет, всю жизнь пребывает в мире грез и ожидании чудес.

Мечтает о возвышенной любви, он нежный и расслабленный. Он жуткий противник рая в шалаше - обожает комфорт и уют. Нередко "розовые очки" заменяют ему действительность, поэтому спокойствие - его второе "я". А вот свидание с суровой (если в какой-то момент она такая) действительностью может надолго выбить его из колеи. Бывает, что "розовый" человек частенько подводит окружающих, так как переоценивает свои силы. Зато после неприятностей и жизненных бурь он почти мгновенно успокаивается. Такой человек часто обещает гораздо больше, чем может выполнить, но его планы - это зачастую иллюзии.

Если же вы поставили розовый цвет на последнее место, значит, вы человек прагматичный и не любите попусту "витать в облаках". Вообще, мягкие, умеренные оттенки не отличаются эмоциональностью, поэтому многие люди безразличны к розовому цвету. Если вам не нравится розовый, вы, возможно, ищете ярких впечатлений, а этот цвет для вас слишком спокойный.

Оранжевый

Это цвет людей, обладающих незаурядной интуицией и склонных к мечтательности. Они безумно любят блистать в любом обществе и находиться в центре внимания. Обладая многими способностями, такие люди, скорее всего, оригинальны, но не гениальны.

Обратимся к старинной итальянской комедии масок - там оранжевый цвет означал лицемерие и притворство! Люди, у которых оранжевый цвет любимый, часто бывают непостоянными: своим лучшим другом такой человек скорее всего назовет того, с которым сошелся недавно.

Если вы предпочитаете персиковые оттенки, вы обладаете теми же качествами, что и "оранжевые" люди, но спокойней и еще менее агрессивны, вы столь же дружелюбны и обаятельны, а в общении даже еще мягче. Вы способны столь же упорно трудиться, но в игре чаще выбираете роль наблюдателя.

Если вы поставили оранжевый цвет на последнее место, видимо, слишком яркие цвета в жизни вам не по душе: вам не нравятся шумные вечеринки, неуемное веселье, громкий смех, хвастовство и интимность напоказ. Поэтому вы трудно сходитесь с людьми и, возможно, даже слывете нелюдимым. Огромному количеству знакомых вы предпочитаете узкий круг действительно близких друзей, и если уж вы находите друга - это друг на всю жизнь.

Желтый

Желтый цвет воспринимается как светящийся и теплый, так как он сильно ассоциируется с солнечным светом. Этот цвет искрится оптимизмом, он символизирует спокойствие, непринужденность в отношениях с людьми, интеллигентность. Люди, у которых желтый цвет любимый, оригинальны, наделены богатым воображением и развитым художественным вкусом. Если вам нравится желтый цвет, вы, скорее всего, надежный друг. Ваши амбиции часто реализуются, и в целом у вас очень светлый взгляд на жизнь.

Однако вы часто эгоистичны, и не любите быть вторым. Вы можете быть щедрым, но часто недоверчивы, и это может выглядеть так, будто вы сторонитесь людей. Иногда вы нетерпимы по отношению к идеям других людей, которые кажутся вам не так хорошо продуманными, как ваши собственные. Вы искренне печетесь о благе общества, но все же больше склонны размышлять об этом, чем что-либо предпринимать. "Желтые" люди склонны к педантизму, но в то же время вполне довольны миром и счастливы.

Если вам неприятен желтый цвет, то вы недолюбливаете и те черты, которыми обладают "желтые" люди. Вы реалист, практичный человек с утилитарными предпочтениями и, скорее всего, критично относитесь к тем, кто не разделяет ваших взглядов. Для вас всегда важен гарантированный результат, поскольку вы предпочитаете надежно защитить себя от разочарований. Если вы поставили желтый цвет на последнее место, то скорее всего вы являетесь человеком сосредоточенным, пессимистически настроенным, с вами трудно завязать знакомство.

Зеленый

Зеленый - цвет природы, естества, самой жизни, весны. Самый "природный" цвет завораживает балансом теплоты и прохлады, и "зеленые" люди часто оказываются уверенными и уравновешенными по характеру. Они прилежные граждане, заботливые родители, неравнодушные соседи - разборчивые, добрые и щедрые люди.

Если вы предпочитаете зеленый цвет, значит, вы боитесь чужого влияния, ищете способа самоутверждения, так как это для вас жизненно важно. Вы умны и с лету понимаете новые идеи. С другой стороны, вы редко согласитесь рискнуть и попробовать что-либо новое там, где можно пойти проверенным, общепринятым путем. Одна из худших черт этих людей - склонность к сплетням и зависти.

Поклонник темно-зеленого цвета упрям и настойчив. Те, кто поставил этот темно-зеленый цвет на первое место, в большинстве своём прямолинейны, бескомпромиссно стремятся к выполнению собственных решений, обнаруживают тенденцию к идеализации самих себя, одновременно имея склонность насильно улучшать других.

Тот, кто не любит зеленый цвет, страшится житейских проблем, превратностей судьбы, вообще - всей трудностей. Тех, кто поставил зеленый цвет на последнее место, вряд ли можно назвать общительными или компанейскими. Естественная потребность в признании группой людей скорее оттолкнет вас от них, чем заставит присоединиться. Вам не нравится поступать, думать или выглядеть так же, как поступают, думают и выглядят большинство людей вокруг вас

Салатный

Салатный считается любимым цветом людей, обладающих властным характером и довольно циничным взглядом на жизнь и отношениями между полами. Такие люди любят подавлять, начальствовать не только на работе, но и в семье. Таким людям вообще присущ страх перед активными действиями: они все время опасаются попасть в затруднительное положение. Зато они любят подталкивать к активности других и ждать: что получится?

Если вы поставили салатный цвет на последнее место, то скорее всего вы человек замкнутый, необщительный, не любите командовать людьми, вам намного проще подчиняться. В то же время вы человек обязательный, тактичный, порой даже деликатный.

Голубой

Голубой цвет - это символ впечатлительности, привязанности, верности. Это типичный инфантильный тон, и если его предпочитает взрослый человек, значит, он сохранил в себе "ребенка" и связанные с этим черты характера. Голубой цвет говорит о свободе, беззаботности, склонности к перемене обстановки.

Это цвет артистов, причём совсем не обязательно артистов по профессии. Такие люди любят жизнь, любят играть в ней красивые роли, обожают успех и, как правило, легко его достигают. Если их работа им по душе, они добиваются в ней больших успехов. Если человек предпочитает светло-голубой цвет, то он не выносит одиночества и, как правило глубоко страдает, если вокруг него образуется пустота. Он умеет много давать, но взамен хочет получать столько же. Из тех немногих качеств, которые усложняют ему жизнь, можно назвать боязнь одиночества.

Если вы решительно отбрасываете голубой цвет, то это означает внутреннее беспокойство и желание перемен, которые помогут избавиться от депрессии и пассивности.

Сиреневый

Люди, любящие цвет лаванды, часто предпочитают его всем другим. Таким людям нравится, когда их считают непохожими на других; они смекалисты, хотя не всегда отличаются тонким умом. "Сиреневые" личности в жизни стремятся к совершенству и даже изощренности, им принадлежит фантазия о мире, в котором все "темные" стороны жизни можно просто игнорировать. Внешний вид и первое впечатление о собеседнике очень важны для таких людей.

Аристократичность и склонность к сентиментальности ассоциируются с сиреневым цветом, так же как романтичность, ностальгия и утонченность. Поскольку этот цвет очень близок к фиолетовому, "сиреневые" люди часто обладают творческим складом ума и с удовольствием поддерживают талантливых людей.

Если вы поставили сиреневый цвет на последнее место, ваш подход к жизни - деловой. Вы не любите, когда собеседник с вами заигрывает или уклоняется от прямого разговора, так как сами предпочитаете быть прямолинейным. Вы не подвержены ностальгии, потому что живете настоящим. Те, кто не любит лиловый и сиреневый цвета, также испытывают сильную неприязнь к поверхностности в поведении или внешнем виде, и обычно не скрывают этого. Лиловый цвет они обычно воспринимают как пресный и скучный.

Синий

Синий - это цвет спокойствия и умиротворенности. Вероятно, это наиболее широко предпочитаемый цвет. Поскольку это цвет неба, то его обычно связывают с духовным возвышением человека, его чистотой. Если он нравится, это говорит о скромности и меланхолии; такому человеку часто нужно отдыхать, он быстро и легко устает, ему крайне важно чувство уверенности, благожелательность окружающих.

Люди, предпочитающие синий цвет, доверчивы и нуждаются в доверии. Чувствительные к потребностям других, способные на крепкую привязанность, такие люди тяжело переживают всякое предательство или разочарование. Они не избегают больших компаний но, тем не менее, предпочитают оставаться в кругу близких друзей. "Синие" люди стремятся к гармонии, спокойствию, терпению и стойкости, к умиротворенности. Они консервативны, надежны, обладают ровным характером и прежде чем сказать или сделать что-либо - думают дважды.

Если ваш цвет - синий, у вас сильно развито чувство ответственности. Вам следует быть осторожным, чтобы педантизм не сделал вас слишком требовательным к другим. Впрочем, ваша внимательность к людям и мягкость перевесят негативные черты вашего характера.

В неприятии этого цвета раскрывается человек, который хочет произвести впечатление, что может все на свете. Но, в сущности, он - образец неуверенности и замкнутости. Безразличие к этому цвету говорит об известном легкомыслии в области чувств, хотя и скрытом под маской обходительности.

Вообще нелюбовь к синему цвету означает беспокойство, неугомонность, потребность вырваться из окружающего однообразия. Возможно, вам хочется сменить работу, или даже изменить всю жизнь в поисках впечатлений. Вы, наверное, устали от того, что кто-то постоянно "надеется на вас", но совесть не позволяет вам все бросить. Вам бы хотелось быть богатым или знаменитым (или и то и другое?), потому что иногда вам кажется, что это позволяет наслаждаться жизнью без необходимости работать так много и упорно. Глубокий насыщенный синий цвет зачастую ассоциируется с грустью и меланхолией, и потому некоторые люди ставят его на последнее место.

Фиолетовый

Тот, кто любит фиолетовый цвет - человек необычный. Он стремится к свободе и независимости, обожает сюрпризы и зигзаги. Он может показаться "спящим", но в душе стремится к полету, мечтает о крыльях, чтобы взлететь как можно выше. Любит интеллектуальное общение, и, между прочим, ему частенько этого не хватает! Любители фиолетового цвета часто обладают недюжинным интеллектом.

"Фиолетровые" личности загадочны, обладают творческим складом ума и быстро воспринимают возвышенные идеи. Фиолетовый цвет часто нравится художникам, а также людям, которые считают, что сильно выделяются из однообразия окружающей их толпы. Если это ваш цвет, вы, скорее всего, щедры и очаровательны. Фиолетовый часто ассоциируется с наблюдательностью, восприимчивостью, тщеславием и переменчивостью.

Поскольку фиолетовый - это сочетание красного и синего цветов, которые воспринимаются как противоположные, ваш характер отличает сочетание противоречивых черт, и вы постоянно пытаетесь балансировать между этими противоположностями - возбуждением красного и спокойствием синего.

Считается, что с "фиолетовыми" людьми просто жить, но их трудно по-настоящему узнать. Вы можете быть скрытным, поэтому даже в те моменты, когда вы раскрываете душу, самые близкие друзья не всегда могут полностью вас понять.

Если фиолетовый цвет вам не нравится, то вы - материалист, привыкли обосновывать свои взгляды на жизнь, цените устойчивость, понятность, симметрию. В общении прямолинейны и открыты, и, видимо, не любите людей, которые отличаются высокомерностью, неестественной утонченностью или поверхностно судят о вещах.

Коричневый

Цвет матери-земли ассоциируется с прочностью и надежностью. Люди, неравнодушные к оттенкам коричневого, обладают ровным характером, твердым чувством долга и ответственности, ценят тонкий юмор, простоту, комфорт, качество, гармонию и домашний очаг. Поклонник коричневого цвета обстоятельный и старается совершать только обдуманные поступки.

Предпочитает не шумную компанию, а одиночество и тишину. Такого человека отличают суровость в отношениях, стойкость по жизни и бережливость. Он любит власть и стремится к ней. Для него самое главное - крепко и твердо стоять на земле. Такой человек редко производит блестящее впечатление на окружающих, но в трудную минуту на него можно положиться. "Коричневый" человек активен в любви и посвящает ей много времени, хотя любовь никогда не помешает ему контролировать себя (хотя бы для того, чтобы совсем не потерять голову). Еще он склонен поразмышлять над проблемами мира, и, если уж он ставит перед собой цель, то будет добиваться ее во что бы то ни стало!

"Коричневые" люди - верные друзья, понимающие но непреклонные, они отличаются твердыми убеждениями и могут быть нетерпимы к тем, кто думает, говорит или действует слишком быстро. Они внимательно относятся к деньгам, умеют присмотреться к товару и сделать выгодную покупку.

Если вы поставили коричневый цвет на последнее место, то вы, похоже, фантазируете о множестве вещей - например, мечтаете отправиться в путешествие с бродячим цирком или стать автогонщиком… все новое захватывает вас, а обыденные вещи кажутся невероятно скучными. Вы остроумный, импульсивный и щедрый человек. Жизнь на ферме - не для вас, и домоседы нагоняют на вас скуку. Вы любите людей, но они должны быть яркими и выдающимися. Серьезные отношения могут быть весьма рискованными для вашего партнера - ведь вас так трудно заставить усидеть на одном месте!

Бежевый

"Бежевые" люди обладают теми же основными отличительными чертами, что и "коричневые", только вот черты эти сильно смягчены и проявляются не так отчетливо. Кремово-бежевый цвет и медовые тона во многом перенимают качества, которые ассоциируются с желтым, а розоватые оттенки бежевого ближе по настроению к розовому цвету.

Цвет беж нравится душевным людям, которые ценят качество и практичность и стремятся сохранять нейтралитет в сложных ситуациях.

Если вам не нравится бежевый цвет, вы более сдержанны, чем те, кому не нравится коричневый, но обладаете многими из присущих им качеств. Бледность бежевого цвета символизирует для вас бледное существование - скучное и утомительное. Вы ненавидите обыденность.

Серый

Серый - любимый цвет рассудительных и недоверчивых людей, долго раздумывающих, прежде чем принять какое-нибудь решение. Люди, предпочитающие этот наиболее нейтральный из всех оттенков, отличаются таким же нейтральным отношением к жизни, они словно пытаются защитить себя от сумасшедшего мира, кутаясь в надежное покрывало из нейтральности.

Если это ваш цвет, вы, очевидно, предпочитаете безопасный, осмотрительный, уравновешенный образ жизни, и в отличие от любителей красного цвета, стремитесь не к ярким впечатлениям, а к удовлетворенности. Для вас в любых ситуациях важно сохранять "status quo".

Вы часто в жизни идете на компромиссы. Вы практичны и спокойны, и не любите привлекать внимание, получаете удовольствие от труда и стремитесь быть полезным. В целом, вы человек неторопливый, консервативный, сдержанный и надежный.

Не любить серый цвет - значит не любить нейтральность. Вы предпочтете оказаться правым или неправым, но не воздержавшимся. Обыденность слишком скучна для вас: вы стремитесь к более полной, насыщенной жизни. Возможно, это заставляет вас часто менять привязанности, интересы и предпочтения в поисках своего счастья…

Одним словом, люди, которым этот цвет не нравится, обладают импульсивным, иногда даже легкомысленным характером.

Белый

Это синтез всех цветов, поэтому он является идеальным цветом, "цветом мечты". В нем заложен многозначительный смысл, поскольку он одновременно передает и блеск света, и холод льда. Этому цвету может отдать предпочтение человек с любым характером, он редко кого отталкивает.

Белый цвет символизирует чистоту. Те, кто другим тонам предпочитает чистый белый, обычно отличаются аккуратностью во всем, они осторожны и проницательны, критичны и несколько суетливы. Белый также означает самодостаточность и, часто, невинность. Он - словно воспоминание детства и простоты.

Нелюбовь к белому не значит, что вы - неорганизованный или неопрятный человек, но вряд ли вами всецело владеет страсть к порядку, тем более вас нельзя назвать слишком суетливым человеком. Слегка асимметричные вещи для вас гораздо интереснее идеальных пропорций, а несколько пылинок на книжной полке не вызывают у вас желания немедленно приступить к большой уборке. Вы раскованны, и в компании с вами приятно проводить время.

Черный

Черный в действительности - не цвет, а его отсутствие. Однако у черного цвета на редкость много приверженцев. Человек, выбирающий его, всегда готов к борьбе, он полон огня и страсти. Чувства "черного" поглощают его целиком, порой захлестывают.

Это цвет бунта, стихии, но не добровольное чувство, а внушенное обстоятельствами или другими людьми. Увы, любитель черного цвета не всегда может правильно оценить ситуацию, отчего проигрывает и очень сильно страдает. В его жизни интим играет ведущую роль, он очень страстный, своего рода "царь ночи", обожает любить и быть любимым. Независимо от цели, он всегда идет напролом, не останавливаясь. В отношениях с ним вы обязательно столкнетесь с неуправляемыми эмоциями.

Часто черный цвет символизирует безрадостное восприятие жизни. Тот, кто предпочитает одеваться в черное (исключая траурную символику - это особый случай), нередко воспринимает жизнь в мрачных тонах, неуверен в себе, несчастлив, склонен к депрессии, поскольку не сомневается, что идеалы в жизни недостижимы. Частая смена костюма или платья черного цвета на другой, более яркий, - показатель того, что пессимистические настроения развеиваются.

У людей, которые поставили черный на последнее место, этот цвет может ассоциироваться с абсолютным отрицанием, это извечная тайна, бездна, черная дыра. Он может символизировать смерть и траур. Быть может, вы в детстве боялись темноты и забыли об этом, но ощущения дискомфорта преследуют вас, когда вы смотрите на черный цвет. Впрочем, черный может казаться и просто слишком тяжелым, темным для вас.

Вы, скорее всего, чувствуете себя неудобно в обществе людей с изощренными манерами - вам больше нравятся люди искренние, не обременяющие себя и других условностями социального положения.

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