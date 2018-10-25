Украинская певица Светлана Лобода, которая накануне пережила сложную операцию на почках, обратилась к поклонникам на своей странице в Instagram.

Артистка рассказала о своем состоянии и о том, что с трудом приходит в себя после случившегося.

"Жизнь - непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все", - написала певица.

Напомним, что во вторник вечером Светлану Лободу экстренно госпитализировали прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки .