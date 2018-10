Исследования Лундского университета показывают, что холодная погода может вызвать сердечный приступ. Шведские ученые сопоставили анализ погоды за 16 лет с количеством инфарктов миокарда из национальных реестров в период с 1998 по 2013 год, сообщает JAMA Cardiology.

Оказалось, что у людей, страдающих от болезней сердца, температура ниже нуля повышает риск приступа на 10%.

По словам ведущего автора исследования Дэвида Эрлинга, холодная погода сужает кровеносные сосуды, ограничивая подачу кислорода в сердце. Помимо этого, ОРВИ и грипп увеличивают риск сердечного приступа у той же группы людей.

К такому выводу медики пришли после анализа данных свыше 274 000 человек в возрасте от 50 до 89 лет.

"Зимние дни с низкой температурой воздуха и атмосферным давлением, сильными порывами ветра и коротким солнечным днем были связаны с риском сердечного приступа", - заявил профессор Эрлинг.

Результаты также показывают, что количество сердечных приступов уменьшалось при повышении температуры от 0 ° C до 3 ° C или 4 ° C.

Холодная погода может также сделать людей менее активными и увеличить их тягу к комфорту, вызвав плохое здоровье сердца. Нехватка витамина D от солнечных лучей в короткие зимние дни также названа в качестве одной из причин.

По словам профессора, некоторые лекарства позволяют расширять кровеносные сосуды: бета-блокаторы и аспирин.

Хотя исследование было наблюдательным и, следовательно, не могло доказать причинно-следственных связей, результаты были согласованы в широком диапазоне подгрупп и регионов здравоохранения.

Напомним, что недавно в Черновцах от опасной инфекции умер ребенок.