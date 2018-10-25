Единый электронный билет: названа дата запуска [ Редактировать ]
С 1 ноября оплата в киевском наземном транспорте будет осуществляться с помощью единого электронного билета. Пока система оплаты будет работать в тестовом режиме.
Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.
"С 1 ноября мы говорим о старте работы системы единого электронного билета в наземном транспорте в тестовом режиме. У нас 1 211 единиц транспорта - это трамваи, троллейбусы и автобусы, которые оборудовали специальными валидаторами для считывания е-билетов", - сообщили в департаменте.
Всего в наземном транспорте планируют установить 1,5 тысяч устройств. О том, на какой период рассчитан тестовый режим перед полным запуском инновационной системы оплаты проезда, пока не сообщают.
Также напоминаем, что на дорогах появятся островки безопасности.
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