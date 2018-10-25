Киевлянка продавала девушек в сексуальное рабство [ Редактировать ]
В Киеве правоохранители задержали женщину, которая продавала девушек за границу в сексуальное рабство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Киевская местная прокуратура № 7 совместно с УБПСТЛ ГУ НП в г.Киеве задержала в порядке ст. 208 УПК Украины 33-летнюю женщину, которая обманным путем вербовала молодых девушек с целью дальнейшего перемещения их через государственную границу в Турцию в сексуальное рабство", - говорится в сообщении.
Установлено, что жертвами становились девушки привлекательной внешности в сложных жизненных обстоятельствах. Злоумышленница предлагала им работу в эскорт-агентстве в Турции, однако, оказавшись за границей, девушки попадали в сексуальное рабство, а злоумышленница тем временем получала от заказчиков денежные средства за каждую из них.
Злоумышленницу задержали при попытке переправить за границу 4 украинских девушек.
В настоящее время женщине готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (вербовка, перемещение человека, совершенное в отношении нескольких лиц с целью эксплуатации).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, что иностранцу вынесли суровый приговор за убийство украинского военного.
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