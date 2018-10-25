Участницы степ-группы Flame покорили сеть танцем на разрушенном мосту. Две девушки из Винницы станцевали степ в этнических костюмах под композицию украинского коллектива "ДахаБраха" под названием "Шо з-пид дуба", сообщает "Сегодня".

При этом мост, на котором они выступали, соединял два берега бурной горной реки и местами прохудился до дыр. Именно этот танец девушки исполнят на предстоящем Чемпионате мира по степу в Германии в этом году.

Пользователи сети пришли в восторг от фантастического шоу, которое устроили танцоры на полуразрушенном мосту.

Танцевать любят все, и военные - не исключение. Так, украинские солдаты станцевали в рамках уникального проекта.