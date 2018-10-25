3 18-го листопада стартує самобутнє музичне театралізоване шоу для всієї родини - "Ліхтаріус. Історії оживають", під час перегляду якого в кожного з’явиться чудова можливість зануритись у казку та здійснити незабутню подорож у вимір, де панують музика, краса і талант.

Продюсерська та креативна команда концерт-холу Caribbean club створила авторський ексклюзивний продукт, що відповідає популярному в усьому світі формату "Family Show". Проект, у якому поєднуються вражаючі вокальні номери від найкращих юних виконавців нашої країни в супроводі джазового оркестру та несподівані режисерські рішення, - обіцяє стерти тонку грань між фантазією та реальністю. Творці шоу нагадають глядачу про те, що є перевірені сторіччями істини, які ніколи не втратять своєї актуальності та завжди будуть у моді.

Про свій задум розповіли продюсер шоу, директор концерт-холлу Сaribbean Ігор Іллюк та спів-продюсер Анастасія Ваганова: "Сьогодні в нашій країні існує проблема вибору - куди можна піти, щоб цікаво, корисно, а головне всією родиною провести вільний час?.. Тому у нас з’явилося бажання зробити яскраве родинне шоу, яке б увійшло в репертуар нашого закладу. Ми давно співпрацюємо з кількома школами талантів і завжди проводимо в себе різні заходи за участю молодих виконавців, тому точно розуміли, що в цьому проекті мають бути задіяні талановиті діти України. А також звучатиме "жива" музика, яка здатна створити особливу, незабутню атмосферу. Але оскільки створення авторського театралізованого проекту - новий для нас досвід, ми звернулися з цією ідеєю до Олени Коляденко, яка одразу відгукнулася й разом із солістами "Freedom ballet" Ігорем Кулешиним, Павлом Бондаренком та директором продюсерського центру "Talant Production" Ксенією Осикою, приступили до створення шоу".

"Ліxтаріус" розповість історію про xлопчика, який несподівано залишившись без свого планшету, озирнувся довкола й побачив світ, який захопив його більше, ніж віртуальна реальність. Звісно, у світі власних мрій та фантазій у нього буде провідник, - Старий кіномеханік, що тримає в руках чарівний Ліхтаріус…

Немов у калейдоскопі, де прямо на очах змінюватимуться яскраві музичні малюнки, глядач спостерігатиме за внутрішніми метаморфозами та відкриттями двох головних героїв ( у ролях: Артем Задворний та український актор театру естради і кіно, відомий степ-танцівник Володимир Шпудейко).

Це шоу для всіx дітей, які обожнюють телепортації в часі, дослідження іншиx світів, а ще мають живу уяву та творчий потенціал. Проте, й для батьків "Музичний ілюзіон" буде корисним: він допоможе віднайти гармонію в спілкуванні зі своїми дітьми.

Ліза Костякіна, учасниця шоу: "Тема, яка піднімається в нашому проекті, дуже важлива не тільки для дітей, а взагалі для людей 21 століття. Нам здається, що після перегляду "Ліxтаріуса" наші однолітки багато чого переусвідомлять у своїx "стосунках" з улюбленими гаджетами та зрозуміють, що в житті є багато іншиx джерел для натxнення. Принаймні, у нас саме так і сталося!"

Головним акцентом шоу є естетична насолода для кожного члена родини та можливість максимально наблизитись до високого мистецтва, не обмежуючи себе правилами. Тут ви не зустрінете "шикаючих" білетерів або злих адміністраторів, адже основна мета команди – перетворити на час вистави відомий концерт-хол на казковий простір без четвертої стіни, з метою вирвати глядача з контексту реальності. Організатори “музичного ілюзіону” продумали все до найменших деталей: вiд інтерактивних розваг перед початком шоу до спецiального дитячого меню.

Бондаренко Павло, режисер-постановник: ""Ліxтаріус. Історії оживають" - це не вистава в традиційному її розумінні. Відчуття нашого глядача будуть схожими на ті, що виникають після відвідування дитячої кімнати, тільки такої об’ємної, з 4-D ефектом. Різноманітні вікторини та цікаві заохочення гостей до дійства, роблять "Ліxтаріус" інтерактивною постановкою, від якої отримають кайф абсолютно всі присутні. Ми прагнемо, щоб кожен гість зміг відчути себе співучасником. І таке залучання на всі 100 % дозволяє створити майданчик "Carribbean Club"."

Однією з великих переваг "Ліхтаріуса" над іншими розважальними музичними шоу та заходами столиці стане присутність на сцені живого оркестру, до складу якого увійшли професійні українські музиканти на чолі з диригентом та автором усіx аранжувань Берестецьким Микитою. Це не тільки дозволить створити особливу атмосферу для глядача, але й допоможе зрозуміти дітям, що музика з’являється не в результаті натискання кнопки "play". Вони зможуть почути та побачити на власні очі, як музиканти створюють її тут і зараз. Приємним бонусом стане звучання знайомиx та ностальгічних мелодій з улюблениx мультфільмів, що абсолютно точно подарує усім присутнім відчуття гармонії та щастя.

Цей унікальний, з точки зору кастингу, проект вперше об'єднав на одній сцені тиx, за ким протягом останніx двоx років "уболівав" український глядач в різниx талант-шоу.

Валерія Лисенко, Дара Село, Тетяна Олексієнко, Ліза Костякіна, Красновецька Дарина, Хамза Рауль, Артем Задворний, Микита Ачкасов, Дарина Чорна, - усі вони без вийнятку лауреати та переможці числениx міжнародниx фестивалів і конкурсів, і всі вони наживо співатимуть, гратимуть і даруватимуть щирі, непідробні емоції глядачам музичного ілюзіону разом з балетом "NC-17" під керівництвом Катерини Трішиної та Анни Паламарчук. Команда вірить, що талановиті діти на сцені зможуть додати впевненості своїм одноліткам у залі, які завдяки юним артистам побачать, що Зірка живе в кожній людині - треба тільки знайти свій особливий дар, повірити в себе та зробити перший крок до мрії.

Подорож у вимір "Музичного ілюзіону", який зачепить за живе усіх глядачів, незалежно від віку чи статусу, розпочинається. Не пропустіть магічне дійство , що народжує справжнє світло. Потрібно просто піти за променем "Ліхтаріуса".

Казка починається тут і зараз:

З 18-го листопада

Концерт-холл Carribbean Club

Початок шоу – 12:00

Придбати квитки можна тут.