Європарламент засудив дії Росії на Азові [ Редактировать ]
Європарламент засудив дії Росії на Азові і закликав до санкцій. Депутати схвалили резолюцію, що передбачає посилення обмежень проти Росії.
Йдеться про порушення Кремлем міжнародного права в Азовському морі, а саме - зловживання перевірками та блокування комерційнийх суден.
Також Європарламент занепокоєний тривалою мілітаризацією Азовського моря та регіону Чорного моря.
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