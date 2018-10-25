Депутати схвалили резолюцію, що передбачає посилення обмежень проти Росії

Європарламент засудив дії Росії на Азові і закликав до санкцій. Депутати схвалили резолюцію, що передбачає посилення обмежень проти Росії.

Йдеться про порушення Кремлем міжнародного права в Азовському морі, а саме - зловживання перевірками та блокування комерційнийх суден.

Також Європарламент занепокоєний тривалою мілітаризацією Азовського моря та регіону Чорного моря.