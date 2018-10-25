25 сентября Космический аппарат NASA Parker Solar Probe, следующий к Солнцу, сделал снимок Земли из космоса. Снимок был опубликован на сайте NASA.

На фото Земля - это яркий, круглый объект, видимый в правой части изображения.

Снимок был сделан прибором WISPR (широкоформатный формирователь изображений), единственным инструментом на борту Solar Prober Parker, способным снимать изображения.

При увеличении изображения Земли можно увидеть выступ с правой стороны: это Луна, выглядывающая из-за Земли. Parker Solar Probe сделал изображение, находясь на расстоянии примерно 43 миллиона километров от Земли.

Некоторые из видимых объектов на изображении - например, Плеяды снизу слева от Земли, с правой стороны снимка, и два яркие объекта, Бетельгейзе и Беллатрикс, в нижней левой части изображения - выглядят удлиненными из-за отражения края прибора.

Ранее сообщалось, что NASA в экстренном порядке отключает орбитальные телескопы.