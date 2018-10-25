В NASA показали Землю со стороны Солнца (фото) [ Редактировать ]
25 сентября Космический аппарат NASA Parker Solar Probe, следующий к Солнцу, сделал снимок Земли из космоса. Снимок был опубликован на сайте NASA.
На фото Земля - это яркий, круглый объект, видимый в правой части изображения.
Снимок был сделан прибором WISPR (широкоформатный формирователь изображений), единственным инструментом на борту Solar Prober Parker, способным снимать изображения.
При увеличении изображения Земли можно увидеть выступ с правой стороны: это Луна, выглядывающая из-за Земли. Parker Solar Probe сделал изображение, находясь на расстоянии примерно 43 миллиона километров от Земли.
Некоторые из видимых объектов на изображении - например, Плеяды снизу слева от Земли, с правой стороны снимка, и два яркие объекта, Бетельгейзе и Беллатрикс, в нижней левой части изображения - выглядят удлиненными из-за отражения края прибора.
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