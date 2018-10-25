Суд Росії визнав законним вирок для Євгена Панова [ Редактировать ]
Вирок для українця Євгена Панова 8 років колонії суворого режиму Верховний суд Росії визнав законним. Засідання проходило в закритому режимі.
Панова затримали разом з Андрієм Захтеєм у серпні 16го, як "групу українських диверсантів". Російські силовики приписали їм підготовку терактів на півострові.
Захтей уклав досудову угоду зі слідством, і в лютому його засудили до 6-ти з половиною років колонії суворого режиму та штрафу в понад 100 тисяч гривень. Панову дали 8 років.
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