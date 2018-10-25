Вирок для українця Євгена Панова 8 років колонії суворого режиму Верховний суд Росії визнав законним. Засідання проходило в закритому режимі.

Панова затримали разом з Андрієм Захтеєм у серпні 16го, як "групу українських диверсантів". Російські силовики приписали їм підготовку терактів на півострові.

Захтей уклав досудову угоду зі слідством, і в лютому його засудили до 6-ти з половиною років колонії суворого режиму та штрафу в понад 100 тисяч гривень. Панову дали 8 років.