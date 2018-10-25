Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Відзнаку українському режисерові, який незаконно відбуває 20-річний термін у російській колонії - присудив Європейський парламент. Там вважають, що Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів усього світу. І вкотре закликали Москву відпустити бранця. Чи допоможе ця перемога прискорити звільнення політв'язня - Світлана Чернецька розповість.

"Премія Сахарова присуджується Олегу Сенцову".

Тривалі оплески на адресу українця. Весь Європарламент аплодує стоячи. Ім'я Олега Сенцова в цій будівлі добре відоме. Законотворчий орган Європи вже не раз закликав Росію звільнити кримського бранця.

"Завдяки його мужності та рішучості, наражаючи своє життя на небезпеку, кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів, що утримуються в Росії і в усьому світі", - заявив Антоніо Таяні, президент Європарламенту.

На премію Сахарова українця номінувала Європейська народна партія. Це найбільша фракція в Європарламенті. Підтримали його кандидатуру більшість груп євродепутатів. Також на відзнаку претендував марокканський активіст Нассер Зефзафі. Його теж засудили до 20 років ув'язнення за опозицію до влади.

"Ми вирішили номінувати Олега Сенцова, бо вважаємо його невинним, він провів за ґратами понад 4 роки. 14 травня він розпочав голодування із закликом до російської влади звільнити близько сімдесяти українських в'язнів, утримуваних у Росії та Криму за політичними мотивами", - пояснив Едуард Кукан, член Європарламенту.

Присудження відзнаки Сенцову президент Порошенко назвав дуже вчасним сигналом підтримки у вкрай драматичний момент життя українського патріота. Також він переконаний, що це наблизить звільнення бранця.

"Олег - приклад безкомпромісної боротьби, вірності переконанням, незважаючи на нелюдські репресії, тортури кремлівського режиму та цинізм російських можновладців", - написав Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Премію Сахарова за свободу думки вручають щороку за винятковий внесок у боротьбу за права людини по всьому світу. Відзнаку заснували 30 років тому на честь радянського дисидента Андрія Сахарова. Він був правозахисником і, як і Олег, тривалий час голодував на знак протесту проти дій влади. Сенцов утримувався від їжі 145 днів. Його звинуватили в підготовці терактів у Сімферополі, Севастополі та Ялті і засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Сенцов став першим українцем в історії, якого відзначили цією нагородою. Він мав би її забрати 12-го грудня. На церемонії вручення у Страсбурзі. Втім, сам режисер навряд чи прийме відзнаку особисто. У Кремлі й далі ігнорують заклики до його звільнення. А рішення Європарламенту про присудження премії назвали політиканством.