Ветеран АТО Юрій Дмитренко виборов срібло на "Іграх нескорених". Спортсмен став другим у метанні диска, випередивши легкоатлета з Естонії.

Медаль стала дванадцятою в скарбничці української збірної. На цьогорічних змаганнях у Сіднеї - команда вже виборола три золотих, три бронзових і шість срібних нагород.