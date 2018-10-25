Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре. Об это сообщает Isport.

После двух побед в стартовых матчах Свитолиной нужно было выиграть хотя бы один сет в матче третьего тура группового этапа против победительницы прошлогоднего Итогового турнира датчанки Каролины Возняцки.

Первый сет остался за Возняцки - 7:5, а второй сет с таким же счетом выиграла украинка. Причем в последнем, победном для Свитолиной гейме на подаче датчанки у Свитолиной было пять брейк-пойнтов и только с шестого она сделала брейк и выиграла сет.

Кто станет соперницами Плишковой и Свитолиной в полуфинале определят последние матчи в "красной" группе. Для украинки это первый полуфинал на итоговом турнире WTA, так как в 2017 году она не смогла выйти из группы, выиграв лишь один матч.

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