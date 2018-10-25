Спочатку все це було схоже на невдалий жарт

Вам посилка. Американські спецслужби підняли по тривозі. У Нью-Йорку понад сотню солдатів національної гвардії відправили охороняти стратегічні об'єкти, мости та аеропорти. І все через пакети із вибухівкою, які невідомий розсилає опонентам Трампа. Дмитро Анопченко про подробиці цієї детективної історії.

Спочатку все це було схоже на невдалий жарт, але зараз дедалі частіше звучать слова "спроба теракту". А відправника жовтих поштових конвертів шукають і поліція, і ФБР і навіть ЦРУ, де не виключають, що до справи причетні ісламісти. Адже поштою надсилають саморобні бомби - примітивні, але цілком робочі. Нашпиговані уражувальними елементами, а в одному з випадків - ще й невідомим білим порошком. Їх надіслали додому президенту Бараку Обамі, Біллу та Гілларі Клінтонам, екс-віце-президенту Байдену, мільярдеру Джорджу Соросу й навіть голлівудській зірці Роберту де Ніро.

Обамі, Клінтонам і Байдену пощастило більше - посилки для них перехопили, поштова служба країни має спеціальні центри в Нью-Йорку й Вашингтоні, куди переадресовують відправлення для високопоставлених осіб, перш ніж їм доставити. От бомби й виявили на рентгені.

"З нами все гаразд - завдяки співробітникам "Сікрет сервіс", які перехопили пакунки, адресовані мені, задовго до того, як вони потрапили б до нас додому", - говорить Гілларі Клінтон, держсекретар США (2009-2013).

Ані Джордж Сорос, ані тим більше Роберт Де Ніро таких привілеїв не мають і пакети із вибухівкою листоноші, нічого не підозрюючи, поклали їм у поштові скриньки - довелося викликати вибухотехніків. Найбільше паніки було, коли аналогічна посилка надійшла в офіс CNN у Нью-Йорку - там оголосили евакуацію всієї будівлі.

"Спочатку нам сказали не залишати будівлю і всю вулицю перекрили, поки з редакції виносили пакунок. А потім розпорядились - усім вийти на вулицю".

Судячи з фото пристрою, які опублікував CNN, це невелика трубка завдожки близько 15 сантиметрів. Її торці заліплені ізолюючою стрічкою, збоку - невеликий чорний блок, з якого йдуть дроти. З іншого боку - чорний прапор з білим колом і написом арабською - символ нагадує прапор бойовиків "Ісламської держави". Поліція визнає, що всі пристрої зібрані за однією схемою, відправник теж, схоже, один. При цьому чи недосвідчений, чи спеціально припускається грубих граматичних помилок, аби заплутати слідство. Зворотною адресою, за правилами, писати її обов'язково, вказано офіс конгресвумен Деббі Шульц, вона національний комітет Демократичної партії багато років очолювала.

Усіх одержувачів об'єднує одне: вони або демократи, або противники чинної адміністрації. Сорос пожертвував 6 мільйонів на передвиборчу кампанію Гілларі Клінтон, Обама і Байден - постійно критикують Трампа, Де Ніро - не приховує симпатій до демократів, конгресвумен Шульц - від імені якої все надсилають, пропонувала поправки, спрямовані проти зятя Трампа, Джареда Кушнера. Телеканал CNN давно і з будь-якого приводу критикує Трампа - це говорять про нього президент вигадав вираз fake-news, який уже став крилатим. Тому главі держави необхідно було максимально дистанціюватися від того, що відбувається.

Трамп заявив: "вкрай розлючений", "засмучений" і "докопається до істини".

"Усі сили нашого уряду кинуто на проведення розслідування й на те, аби притягнути винних до відповідальності. Ми не пошкодуємо для цього ані ресурсів, ані коштів".

Силовики тепер сушать мізки - хто ще в небезпеці, кому наступному поштою надійдуть бомби, а пересічні американці, надивившись новин, побоюються відкривати будь-які посилки. До виборів у Конгрес, тим часом, залишається всього два тижні. Невідомо, розраховували на це відправники жовтих конвертів чи ні, але те, що відбувається, може вплинути на настрої виборців. Принаймні - активізувати прихильників демократів, які відчувають, що атака спрямована саме проти них.