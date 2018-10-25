Майже півроку без грошей виживають родини шахтарів на Луганщині. Доведені до відчаю гірники державної шахти "Капустіна" оголосили страйк. Вони спустилися в забій і вже шостий день відмовляються підніматися на поверхню. Нині під землею лишаються 22 шахтарі.

Вони заявляють, що готові оголосити голодування. Вимога одна - повна виплата заборгованості. Це понад 125 мільйонів гривень. Підтримати їх приїхав виконувач обов'язків голови парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Він запевнив, що гроші в держбюджеті є.

"Мы обращаемся к Кабинету министров Украины, обращаемся к президенту страны с требованием навести порядок в этом вопросе - завтра же собрать заседание Кабинета министров и навести порядок в оплате долгов. Иначе мы не покинем это место. Наша акция протеста бессрочна. Давайте уважить себя давайте объединять все профсоюзы. Мы огромная сила. Нам просто надо собраться вместе", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України.