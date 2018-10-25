Лідер фракції "Батьківщина" під час форуму в Женеві заявила, що війна на Донбасі – це глобальна проблема [ Редактировать ]
Війна на Сході України - проблема не регіональна, а глобальна. Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час безпекового форуму в Женеві.
Необхідно розширити "нормандський" переговорний формат, за участі США та Великої Британії - наголосила політик.
До того ж, розробити нову стратегічну ініціативу для досягнення миру. Яка передбачатиме ведення на окуповані території миротворчої місії ООН та міжнародної цивільної адміністрації.
по теме
Ціну на газ треба зменшити вдвічі - Юлія Тимошенко
Ціну на газ потрібно не підвищувати, а зменшити. Про це під час зустрічі з жителями Кривогу Рогу заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. За її словами, тариф можна знизити щонайменше вдвічі. Реальна ціна газу для населення - 80-90 доларів за тисячу кубів, стверджує політик
За сприяння Харківської облдержадміністарації відбувся Українсько-німецькій форум
Не залежати від тарифних стрибків, заощаджувати на енергоносіях та ще й заробляти. У Харкові питання біоенергетики та енергоефективності обговорювали на Українсько-німецькому форумі. На Харківщині - одними з перших поставили сонячні панелі у віддалених селах
Чергове збільшення тарифів на газ призведе до зростання інфляції – Юлія Тимошенко
Розпочати всеукраїнську акцію протесту проти підвищення ціни на газ для населення закликала людей лідерка "Батьківщини". На прес-конференції у Вінниці вона наголосила, що чергове збільшення тарифів призведе до зростання інфляції
Верховна Рада має накласти мораторій на підвищення цін для населення - Юлія Тимошенко
Верховна Рада має накласти мораторій на підвищення цін для населення - на газ та електроенергію. Принаймні до президентських виборів. Про це під час зустрічі з громадою Хмельницького заявила лідер партії "Батьківщина"
Заява Юлії Тимошенко: що буде з ціною на газ?
З'явилася і реакція Юлії Тимошенко на сьогоднішнє рішення уряду щодо цін на газ для населення. Лідерка "Батьківщини" назвала це рішення шоковим
Економічні форуми в Києві та Одесі: про що говорили українські посадовці та експерти?
Одразу два масштабні економічні форуми розпочали сьогодні свою роботу. Нові проекти і прогресивні ідеї обговорювали українські посадовці та експерти в Києві та Одесі. Чи винайшли формулу успішної країни в наступному матеріалі