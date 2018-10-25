Війна на Сході України - проблема не регіональна, а глобальна. Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час безпекового форуму в Женеві.

Необхідно розширити "нормандський" переговорний формат, за участі США та Великої Британії - наголосила політик.

До того ж, розробити нову стратегічну ініціативу для досягнення миру. Яка передбачатиме ведення на окуповані території миротворчої місії ООН та міжнародної цивільної адміністрації.