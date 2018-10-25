38 років поспіль у цей день небайдужі та впливові жінки всього світу збираються разом

Міжнародний день боротьби жінок за мир сьогодні святкують у всьому світі. Україна - не виняток. До свята в Києві провели низку заходів. Зокрема й міжнародний форум. Докладніше розкаже Юлія Жешко.

38 років поспіль у цей день небайдужі та впливові жінки всього світу збираються разом. В Україні ця практика доволі нова - жіночі об'єднання почали формуватись з початку двотисячних. Проте, за масштабами жіночий рух в Україні вже не поступається країнам Європи.

"Коли прийшла війна на нашу землю - ніхто, ні я, ні ви не знали, що робити, щоб зупинити страшне кровопролиття. Ми з вами за цей час вивчили три уроки - діяти, об'єднуватися і будувати світ. Я абсолютно впевнена, що голос світу, голос нашої сили, буде звучать з кожним днем все сильніше і сильніше", - заявила Наталія Королевська, ініціатор Національної платформи "Жінки за Мир".

Один із таких заходів - Kyiv Global Summit. Він є першою платформою для діалогу задля мирного врегулювання конфлікту на сході країни. Його організовують уже кілька років поспіль. І цей рік не став винятком. Його особливістю є участь депутатів Європарламенту.

"Я повністю підтримую ваші ініціативи. Сьогодні необхідно збільшити роль жінок і розуміти їх внесок у розбудову світу. Дуже важливо, щоб жінок розглядали як невід'ємний елемент цього процесу. Ось чому я сьогодні з вами", - говорить Клер Муді, депутат Європейського парламенту, член Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ.

Головна мета Міжнародного Саміту - перейняти досвід країн-партнерів. Та заручитись їхньою підтримкою. У тому числі, задля проведення гуманітарних місій на окупованих територіях.

За незначний час Національній платформі вдалося об'єднати понад 150 тисяч українок з усіх регіонів країни.

"Правильно сегодня сказали - мир начинается с меня. А я за мир. Чем больше женщин будут участвовать в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, тем быстрее он закончится и наши дети будут жить в красивой и мирной Украине", - заявила Марина Кінах, співголова національної платформи "Жінки за Мир".

Уже більш ніж чотири роки Національна платформа "Жінки за Мир", яку ініціювали українки, серед яких Наталія Королевська, Марина Кінах і Марина Ставнійчук, розробляє та намагається донести до політиків стратегію мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. В цьому процесі беруть участь понад 100 тисяч українок. Усі вони сподіваються, що мирний план вдасться втілити в життя.