Залізнична лінія, що проходить від вокзалу "Київ-Пасажирський" до аеропорту "Бориспіль", фактично готова до експлуатації. Тут курсуватимуть чотири потяги. Від вокзалу до летовища пасажири зможуть дістатися за 35 хвилин.

Сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман проїхав маршрутом і перевірив останні приготування до запуску експреса. Відкриття рейсу для загального користування заплановано найближчим часом.

"Саме головне, щоб українці отримали якісні послуги. І сьогодні це приклад. Такий проект ми започаткували в лютому місяці, і тоді ми прийняли рішення що до 1 грудня цей проект буде реалізований. Можливо хтось не вірив, але я вдячний "Укрзалізниці" і всім працівникам, хто долучився до реалізації цього проекту - абсолютно якісного і необхідного для людей", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.