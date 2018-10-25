До аеропорту без заторів: експрес "Київ - Бориспіль" запрацює вже в листопаді - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Залізнична лінія, що проходить від вокзалу "Київ-Пасажирський" до аеропорту "Бориспіль", фактично готова до експлуатації. Тут курсуватимуть чотири потяги. Від вокзалу до летовища пасажири зможуть дістатися за 35 хвилин.
Сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман проїхав маршрутом і перевірив останні приготування до запуску експреса. Відкриття рейсу для загального користування заплановано найближчим часом.
"Саме головне, щоб українці отримали якісні послуги. І сьогодні це приклад. Такий проект ми започаткували в лютому місяці, і тоді ми прийняли рішення що до 1 грудня цей проект буде реалізований. Можливо хтось не вірив, але я вдячний "Укрзалізниці" і всім працівникам, хто долучився до реалізації цього проекту - абсолютно якісного і необхідного для людей", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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