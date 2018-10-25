Ампутовані кінцівки та втрачений зір - не завада для спортивних звершень. Це доводять українські військовослужбовці. 10 атовців сьогодні вирушили до Вашингтона на "Марафон морської піхоти". Як їх проводжали, бачила Лариса Зубенко.

Олександр дістав поранення в селищі Золоте на Луганщині від вибуху протипіхотної міни. У чоловіка понівечена права нога, ампутована ліва, пошкоджене обличчя, лікарі діагностували повну втрату зору. Два роки тому ретрівер Хена замінила чоловікові очі. Сьогодні ж Олександр вирушає до Америки, щоб пробігти марафон - 42 кілометри.

"Хвилююся більше перельоту, щоб все нормально склалося, а на забіг перша мета - добігти до фініша, ну і дуже хочеться не останнім, а там, як бог дасть, будем старатись", - говорить Олександр Дармороз, ветеран Збройних сил України.

Дружина військового залишилася в рідному Хмельницькому. Проводжають Олександра сестра та подружжя волонтерів. Сімою із промовистим прізвищем Українець об'єднав фронт. До волонтерства змалечку привчають навіть шестимісячну Єву.

"Це наша маленька волонтерка, будучи на шостому місяці вагітності, я з нею об'їздила майже всю передову разом, і на Пісках були", - розповідає Марина Українець, волонтер.

У "Марафоні морської піхоти" беруть участь більш ніж 10 країн світу - причетних до бойових дій. До Америки летять 10 українців. Попри тяжке бойове поранення, кожен учасник повинен мати відповідну фізичну підготовку. Українці долучилися до змагань утретє. Організатори запевняють - з марафону ветерани повертаються натхненними та цілеспрямованими.

"В цьому змаганні немає такого поняття, як призові місця, тому що це призначено в першу чергу для того, щоб людина добігла, тому що більшість з тих, хто біжуть, вони не знають, чи добіжуть вони, чи ні. тому що це пораненість, ампутованість, це контужені і так далі, але у нас в першому марафоні в 2016 році в забігу на 10 км найкращий результат в своїх категоріях показав Вадим Свириденко", - розповідає Володимир Гаврилов, куратор проекту "Марафон Морської піхоти".

Цього року на 10 місць претендувало 70 військовослужбовців. Серед кращих виявився Олександр Попруженко. Він був інструктором на полігоні, коли під час навчань вибухнула граната спрямованої дії. Чоловік закрив собою 15 людей, сам дістав тяжкі опіки.

"В мене з дружиною сьогодні особливий день, я вперше після поранення одягнув форму. для мене просто дійсно це багато чого вартує, тому що та форма, яка була на мені, вона згоріла повністю, там тільки клаптички були, щоб ви розуміли, в мене навіть берци згоріли, все", - говорить Олександр Попруженко, старший лейтенант Збройних сил України.

"Марафон Морської піхоти" триватиме один день, потім організатори проведуть атовцям екскурсію Вашингтоном.