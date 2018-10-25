30 станцій, сотня велосипедів і тисячі користувачів. Так райдужно розпочав роботу сервіс байкшерингу в Києві. Велопрокат відкрився в липні, та вже за кілька місяців кияни зрозуміли, що сервіс можуть назавжди закрити. У чому причина - розкажуть мої колеги.

Відламані запчастини, пошкоджені деталі та перефарбовані рами. Такими знаходять велосипеди через три місяці після запуску громадського прокату в Києві. За словами киян, причина вандалізму - в роботі сервісу. Інтернет-програма контролює систему оплати та поїздок. Сама ж оренда двоколіснихна довірі користувачів. Тож дехто викидав їх у Дніпро, а дехто - спробував викрасти просто зі станції.

"Мы подходим просто наблюдаем картину, когда этот мужчина просто садится на велосипед и уезжает. Мой дру,г конечно же, бысто среагировал. Мы его догнали, это ужасающая история . Вызвали полицию, но что они могут сделать если этот мужчина что-то там поговорил и сразу убежал", - розповідає Анастасія, користувач системи громадського велопрокату.

Інформація про закриття сервісу через вандалізм у мережі з'явилась нещодавно. Тому любителі велопрокату почали панікувати. Мовляв, уже не уявляють без байкшарингу свого життя.

"Я очень расстроился потому, что на самом деле это помагает сэкономить деньги гражданам Киева и быстро добратся куда им нужно. Лично я летом использовал велопрокат примерно 2-3 раза в неделю, когда мне нужно было доехать на курсы, проехатся там по личным делам", - розповідає Дмитро, користувач системи громадського велопрокату.

За час роботи велопрокату в Києві викрали 4 двоколісних, ще з десяток - понівечили.

"Ми тимчасово прикрили станції на Троєщині, де рівень вандалізму найбільший і шукаємо місця дислокації, де наші велосипеди будуть знаходитись в більш захищених місцях: торгові центри або бізнес-центри, або якісь інші місця де є камера , де є відеонагляд", - говорить Олексій Кушка, директор компанії з велопрокату.

Байк-шаринг на зимовий період справді закриють, розповідають власники станцій. Утім, уже навесні велопрокат знову запрацює, щоправда, компанія-інвестор може змінитись.

"Ми знаємо про декілька компаній-інвесторів, котрі виявили бажання, але це, в принципі, покаже конкурс. Тому що це абсолютно пряма, прозора процедура. І будь-хто з інвесторів, хто зможе виконати саме умови конкурсу, може подаватися і виграти можливість працювати в місті Києві", - каже Анна Даниленко, куратор з розвитку велосипедної інфраструктури КМДА.

Результати та компанію-переможця, кажуть у КМДА, планують оголосити в березні. А поки що готуються до конкурсу між інвесторами.