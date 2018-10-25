Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила выделение денег на проведение первых выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, на выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, котороые состоятся 23 декабря, предусмотрено 32 млн 7,1 тыс. гривен.

Как сообщили в пресс-службе, комиссия также утвердила распределение субвенции из госбюджета местным бюджетам на изготовление списков избирателей и именных приглашений на общую сумму 140,3 тыс. гривен.

Кроме того, утвердили распределение субвенции из госбюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов 23 декабря на общую сумму 3 млн 277,3 тыс. гривен и на изготовление списков избирателей и именных приглашений - 24,7 тыс. гривен.

Ранее ЦИК назначила дату выборов.