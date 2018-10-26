Бомбы, разосланные в США бывшему президенту Бараку Обаме и другим политикам-демократам, были, по мнению следствия, собраны по инструкциям из интернета. Об этом сообщает пишет издание "Meduza".

Как отмечают источники агентства, такие инструкции распространяют на исламистских сайтах. Кроме того, устройство бомбы могло быть взято из "Поваренной книги анархиста".

Информации о возможных подозреваемых в деле о рассылке бомб пока нет. По данным CNN, следствию удалось выяснить, что некоторые из посылок прошли через почтовый центр во Флориде.

22-25 октября в США на адреса ряда известных политиков-демократов и их сторонников были присланы посылки со взрывными устройствами. Бомбы были отправлены бывшему президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберто де Ниро. Ни одна из них не взорвалась.