Во Львове в четверг, 25 октября, автомобиль BMW на польских номерах врезался в рейсовый автобус. Об этом пишет Zaxid.net.

По словам водителя автобуса №3а, автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в автобус, зацепив при этом дерево на обочине.

После лобового столкновения водитель и пассажир BMW сбежали в неизвестном направлении.

В результате аварии никто из 50 пассажиров автобуса не пострадал.

Полиция разыскивает виновника ДТП.

Ранее мы писали о том, в каких странах украинцу "выгодно" попасть в ДТП.