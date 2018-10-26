Во Львове авто врезалось в автобус с пассажирами [ Редактировать ]
Во Львове в четверг, 25 октября, автомобиль BMW на польских номерах врезался в рейсовый автобус. Об этом пишет Zaxid.net.
По словам водителя автобуса №3а, автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в автобус, зацепив при этом дерево на обочине.
После лобового столкновения водитель и пассажир BMW сбежали в неизвестном направлении.
В результате аварии никто из 50 пассажиров автобуса не пострадал.
Полиция разыскивает виновника ДТП.
Ранее мы писали о том, в каких странах украинцу "выгодно" попасть в ДТП.
по теме
Авто на "евробляхах" попало в двойное ДТП с автобусом (фото)
Во Львове, на улице Стрыйской, водитель авто на польских номерах попал в двойное ДТП
ДТП под Львовом: в больнице умер второй полицейский
31-летний лейтенант полиции умер в больнице
Под Львовом фура столкнулась с авто полиции: появились подробности
20 октября, возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции
Под Львовом фура столкнулась с авто полиции: погиб правоохранитель (фото)
Возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате чего, по предварительным данным, погиб полицейский
На Львівщині автомобіль поліції зіткнувся з вантажівкою
І ще одна страшна аварія на Львівщині. Під час патрулювання дороги "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" біля села Мощана автомобіль поліції зіткнувся з вантажівкою